Žena vyvolala paniku na letisku: Pomýlila si núdzový východ s toaletou a chaos bol na svete

MANCHESTER - Žena na palube lietadla spoločnosti Pakistan International Airlines (PIA) vyvolala v sobotu paniku, keď omylom otvorila dvere núdzového východu. Myslela si totiž, že je to toaleta. V čase incidentu sa stroj nachádzal na dráhe na letisku v Manchestri.

Podľa Express News sa v dôsledku otvorenia núdzového východu vyrolovala šmykľavka, kadiaľ bývajú evakuovaní cestujúci v prípade nebezpečenstva.

Tentokrát ju síce nemuseli použiť, ale 37 pasažierov muselo z boeingu aj tak vystúpiť. Let PK-702 do Islamabadu mal kvôli incidentu sedemhodinové meškanie. Keď sa ženy spýtali, prečo otvorila núdzový východ, povedala, že si myslela, že je to toaleta.

Hovorca národného pakistanského leteckého dopravcu PIA Mashood Tajwar povedal, že udalosť sa preveruje a dodal, že „lietadlo bolo zaparkované na dráhe, keď sa otvorila šmykľavka, takže nehrozilo žiadne nebezpečenstvo".