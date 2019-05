Sekundy od tragédie v Bratislave: VIDEO Na dráhe sa takmer zrazili dve lietadlá

BRATISLAVA - V pondelok ráno prišlo na letisku M. R. Štefánika v Bratislave k netradičnej situácii, ktorá však mala šťastný koniec. Na jednej dráhe sa zrazu takmer ocitli dve lietadlá. Kým spoločnosť Ryanair so svojím strojom a pasažiermi odlietala do Ríma, zároveň pristávalo aj prázdne lietadlo aerolínii Smartwings. Ich pilot však stihol rýchlo zareagovať a vrátiť sa na okruh nad letiskom.

Podľa informácií portálu tvnoviny.sk boli lietadlá od seba vzdialené menej ako kilometer. Keď posádka pristávajúceho lietadla videla na dráhe ďalšie lietadlo, urobila tzv. go around, vyhla sa doľava a na pristátie nakrúžila ešte raz.

Zdroj: flightradar24.com

"V súčasnosti prebieha interné vyšetrovanie, ktoré bude postúpené kompetentným orgánom pre vyšetrovanie, a to Ministerstvu dopravy a výstavby - Leteckému a námornému vyšetrovaciemu útvaru," uviedla hovorkyňa Letových prevádzkových služieb SR Michaela Legelová, ktorá incident potvrdila.

Zdroj: flightradar24.com

Podľa pilotov sú podobné go around manévre pomerne bežné, najmä na väčších letiskách s hustejšou premávkou. Skupina slovakaviation.sk však uvádza, že išlo o "dosť silný extrém" a skôr by ho zaradili do kategórie tesnotka. So štandardom to teda nemalo nič spoločné. Situáciu si môžete pozrieť aj na zázname Flightradar24.