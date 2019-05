Česká pašeráčka drog Tereza žiali: Ako to, že v base nemôže mať oslavu narodenín?

Tereze Hlůškovej (22), ktorá je vo väzení za pašovanie tvrdých drog, sa v pakistanskej base nepáči. Vyše roka strávila vo vyšetrovacej väzbe, potom ju súd poslal do väzenia na takmer 9 rokov, čo ju nepotešilo. Podľa denníka iDnes neustále plače a hovorí, že by sa chcela vrátiť domov.

Naplánovala si, že na svoje narodeniny ostatným ženám za milé prijatie ponúkne aspoň narodeninovú tortu. Poprosila teda svojho advokáta Asghara Dogara, či by jej to nepomohol zariadiť. Lenže pobyt v láhaurskej väznici nie sú kúpele. Dozorcovia oznámili Dogarovi, že mu nič také nedovolia. Povedali právnikovi, že ak chce Tereza oslavu, musí poslať žiadosť riaditeľovi miestnej väzenskej služby. Len on môže rozhodnúť, či to povolí alebo nie. Zdroj: FB/Tereza Hluskova, Daily Pakistan,

Sklamaná Tereza dúfa, že aspoň na budúce narodeniny už bude doma v Čechách. Proti rozsudku podala odvolanie a teraz čaká na ďalšie pojednávanie. To sa však uskutoční najskôr začiatkom septembra. Takže oslavy nebudú.