Dvojníčka Heroínovej Terezy si v base prešla peklom: FOTO Strhujúci príbeh, ako sa z čašníčky stala pašeráčka

Írka Michaella McCollumová sa v júni 2013 rozhodla odísť na Ibizu v nádeji, že utečie od svojho urážlivého priateľa a „komplikovaného“ vzťahu so svojím otcom. Na slnečnom ostrove sa spočiatku živila ako čašníčka. Neskôr sa tam zoznámila s drogovým dílerom Daveym. Ten jej ponúkol peniaze za to, že bude pašovať drogy zo Španielska na Ibizu. Michaella tvrdí, že ponuka ju najprv urazila, ale ponúkaná hotovosť bola lákavejšia než peniaze, za ktoré pracovala v bare, a ona ich chcela mať čo najviac. „Musí to vyzerať čudne, že som to vôbec zvažovala, no v tej dobe boli drogy súčasťou každodenného života. Sťažka som o nich rozmýšľala ako o niečom nezákonnom. Bola som mladá žena žijúca ďaleko od domova, rodiny a reality. Povedala som: „Prečo nie? Urobím to.“ A tak odišla do Barcelony po zásielku.

Na snímka Melissa Reidová (vľavo) a Michaella McCollumová (vpravo). Zdroj: Profimedia

Michaella sa v auguste 2013 stretla s Kolumbijčanom Mateom. Bol to Daveyho priateľ, ktorý jej ponúkol 5-tisíc libier (takmer 5,8-tisíca eur) za to, že dovedie drogy z Peru na Ibizu. „Nemala som nijaké poňatie, kde je Peru,“ hovorí žena s tým, že si myslela, že je to nejaké mesto v Španielsku. Mateo ju vraj uistil, že jej nehrozí nebezpečenstvo, pretože colníci na letisku sú podplatení.

Michaella však do Peru neodletela sama. Šla s ňou Škótka Melissa Reidová. Ženy tam najskôr navštívili pamiatky, medzi nimi aj Machu Picchu, a zásielku drog vyviezli potom. „Daveyho kolumbijský kamarát mohol podplatiť niekoľkých letiskových ochrankárov, ale na prevezenie takejto veľkej zásielky je nutné podplatiť celé letisko,“ povedala Írka. Tamojší colníci obidve pašeráčky zadržali, a obe boli odsúdené na šesť rokov väzenia. Z krajiny sa pokúsili prepašovať jedenásť kíl kokaínu.

Na snímke Michaella McCollumová, ktorá v súčasnosti vychováva dvoch synov. Zdroj: Profimedia

Michaella hovorí, že v base si prešla hotovým peklom. Spomína, ako sa raz pokúsila prepnúť televízny program, čo jej spoluväzenkyňu rozhorčilo do takej miery, že chytila nôž a čepeľ jej držala pri hrdle. Írka bola oslobodená po tom, čo si odpykala polovicu trestu. Vrátila sa do svojej rodnej zeme, kde vychováva dvoch malých chlapcov - dvojčatá.

Takmer 9-ročný trest za pašeráctvo

Terezu Hlůškovú z Českej republiky zadržali pakistanskí colníci na letisku v Láhaure vlani 10. januára. V jej kufri bolo objavených takmer 9 kíl heroínu, ktorý bol ukrytý v dvojitom dne jej kufra. Češka od svojho zadržania trvá na svojej nevine. Sudcu o nej ale nepresvedčila. Tamojší súd ju poslal na osem rokov a osem mesiacov do väzby. Rozsudok je neprávoplatný. Odvolací súd bol v októbri 2019 odročený na neurčito.