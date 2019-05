Odvážna výprava parníkmi z Bratislavy: Hrdina zachránil tisíc ľudí zo Slovenska pred holokaustom

Ilustračné foto

Zdroj: Vlado Anjel

TEL AVIV/PRAHA - Bratislavský obchodník Aron Grünhut, ktorý počas druhej svetovej vojny zachránil viac ako tisícku Židov zo Slovenska a okolitých krajín, zomrel pred 45 rokmi, 6. mája 1974. Sám mal šťastie, do transportu sa nedostal, bol ale väznený a pred nacistami utiekol do Maďarska, kde sa skrýval. Po konci vojny sa Grünhut vrátil späť na Slovensko a po februári 1948 emigroval do Izraela. Oproti britskému sirovi Nicholasovi Wintonovi je jeho meno skôr neznáme.