Rusko reaguje na výzvu Trumpa: Je pripravené rokovať s USA a Čínou o jadrových zbraniach

Uviedol, že "vzhľadom na rastúcu úlohu jadrových zbraní v amerických doktrínach a ich postupný presun medzi prostriedky, ktoré možno použiť na bojisku, sú takéto vyhlásenia vítané". Riabkov reagoval na správu americkej televízie CNN, ktorá v noci na piatok s odvolaním sa na zdroje v americkej vláde informovala, že Biely dom vedie intenzívne medzirezortné rokovania, aby následne Trumpovi predložil varianty novej zmluvy o znížení počtu jadrových zbraní s účasťou Ruska a Číny.

"Prezident dal jasne najavo, že si myslí, že kontrola nad zbrojnými arzenálmi by mala zahŕňať Rusko a Čínu a zahŕňať všetky zbrane, všetky bojové hlavice, všetky rakety," uviedol zdroj pre CNN. Podľa neho ide o to, "čo sa nepokúsila urobiť žiadna (americká) administratíva. Povedal by som, že žiadna administratíva sa nepokúsila urobiť to, čo sa Donald Trump pokúsil spraviť napríklad so Severnou Kóreou".

Riabkov tiež uviedol, že Rusko "chce presvedčiť" USA, aby prijali spoločné vyhlásenie, ktoré by odsúdilo akékoľvek použitie jadrových zbraní. Komentár ruského diplomata prichádza len niekoľko mesiacov po tom, čo Spojené štáty odstúpili od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF), ktorá je základným kameňom bezpečnosti po skončení studenej vojny. Rusko následne pozastavilo svoju účasť v INF, čo podľa dnešného vyjadrenia Riabkova neznamená, že by od INF odstúpilo.

Riabkov podľa TASS vyhlásil, že USA sa pokúšajú podkopať všetky dohody v oblasti nešírenia zbraní alebo kontroly nad nimi. "Spojené štáty podkopávajú desaťročia starostlivo vypracúvané a zachovávané zásady multilaterálnej interakcie pri riešení najakútnejších problémov medzinárodnej bezpečnosti," upozornil Riabkov. Zdôraznil, že "v podstate" neexistuje žiaden dokument týkajúci sa nešírenia zbraní alebo kontroly nad nimi, ktorý by sa Spojené štáty nepokúšali podkopať alebo od neho jednoducho neodstúpili.