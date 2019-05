Ďalší rozkol svetových lídrov: USA preveruje údajné ruské zásahy do amerických volieb

Podľa tohto nemenovaného zdroja Barr poveril Durhama - prokurátora zo štátu Connecticut - úlohou preskúmať vyšetrovanie členov prezidentskej kampane Donalda Trumpa. Má zistiť, či metódy ministerstva spravodlivosti USA v súvislosti so zhromažďovaním tajných informácií o Trumpových predvolebných spolupracovníkoch boli v súlade so zákonom.

Nebolo bezprostredne jasné, aké bude mať Durham právomoci, ani to, či vyšetrovaním prípadu poverí minister aj ďalších ľudí, píše denník The New York Times. Správa osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera, zverejnená v apríli v zredigovanej podobe, zhŕňa závery z preverovania údajných zásahov Ruska do amerických prezidentských volieb z roku 2016. Zameriava sa aj na možné napomáhanie zo strany kampane vtedajšieho republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa, ktorý bol zvolený za prezidenta, a na to, či sa Trump neskôr snažil mariť vyšetrovanie.

Trumpova vláda v apríli zverejnila zredigovanú verziu spomínanej správy po tom, ako ju Mueller počas predchádzajúceho mesiaca doručil ministrovi Barrovi. Ten v liste adresovanom Kongresu i verejnosti zhrnul najdôležitejšie závery, pričom konštatoval, že Mueller nenašiel dôkazy o tom, že by sa súčasný prezident alebo jeho spolupracovníci boli "spolčili" s Ruskom alebo že by s ním boli "koordinovali" svoju činnosť s cieľom zasahovať do kampane pred prezidentskými voľbami v Spojených štátoch. Predstavitelia Demokratickej strany vtedy požadovali bezodkladné zverejnenie správy v plnom rozsahu.