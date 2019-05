Zaríf obvinil európske krajiny: Nesplnia si svoje záväzky na základe jadrovej dohody

"Naši priatelia v Rusku a Číne s nami udržiavali veľmi dobré vzťahy v tomto roku", odkedy od jadrovej dohody odstúpil Washington, povedal Zaríf na tlačovej konferencii s ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom v Moskve.

"Zvyšní účastníci (dohody) však nesplnili žiadne zo svojich záväzkov," dodal iránsky diplomat v zmienke o Británii, Francúzsku a Nemecku. "Áno, vydali dobré vyhlásenia, ale v skutočnosti sa nič nestalo."

Zarífova návšteva Moskvy prišla v deň, keď Irán oznámil, že prestane dodržiavať určité obmedzenia týkajúce sa svojich jadrových aktivít, ktoré sú súčasťou dohody s veľmocami z roku 2015, pokým zvyšní signatári nenájdu spôsob, ako obísť obnovené sankcie USA voči Teheránu. Lavrov a Zaríf na stretnutí potvrdili podporu jadrovej dohody a obvinili Spojené štáty, že ju oslabujú, píše agentúra AP. Podľa ruského ministra sú USA zodpovedné za to, že je pre Irán ťažké dodržiavať túto dohodu, ako aj za "celkový stav režimu nešírenia jadrových zbraní".

"Myslím si, že jedinými praktickými krokmi, ktoré je potrebné podniknúť na vyriešenie tejto situácie,... je presvedčiť všetkých zvyšných účastníkov, aby plnili svoje záväzky," povedal Lavrov s tým, že európski signatári dohody sa snažia "odvrátiť pozornosť" od svojej neschopnosti realizovať jej jednotlivé body.

Rozhodnutie Iránu neznamená jej porušenie

Zaríf tiež zdôraznil, že rozhodnutie Iránu čiastočne odstúpiť od určitých ustanovení jadrovej dohody neznamená jej porušenie, pričom Teherán k tomuto kroku vyprovokovali kroky USA voči islamskej republike.

Nemecko medzitým vyzvalo Irán, aby naďalej dodržiaval jadrovú dohodu, ktorú chce Berlín zachovať. "My ako Európania, ako Nemci, budeme plniť náš podiel a očakávame úplnú realizáciu aj od Iránu," povedal hovorca kancelárky Angely Merkelovej, Steffen Seibert. Británia označila rozhodnutie Iránu za "nevítaný krok", ktorý by mohol viesť k novým sankciám západných krajín. "Vyzývame Irán, aby nepodnikal ďalšie eskalačné kroky a držal sa svojich záväzkov," povedal štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Mark Field.

Hovorca britskej premiérky Theresy Mayovej neskôr novinárom povedal: "Sme krajne znepokojení týmto oznámením." "Táto dohoda je kľúčovým dohovorom, ktorý robí svet bezpečnejším, a my sa postaráme o to, aby ostala v platnosti, pokým bude Irán dodržiavať tieto záväzky," dodal s tým, že Londýn bude viesť rozhovory o ďalších krokoch so svojimi partnermi, najmä Francúzskom a Nemeckom.

Francúzska ministerka obrany Florence Parlyová uviedla, že európske krajiny zvážia obnovenie sankcií voči Iránu, ak prestane dodržiavať dohodu, na základe ktorej stiahli sankčné opatrenia voči Teheránu výmenou za obmedzenie jeho jadrového programu."Ak tieto záväzky nebudú dodržiavané, táto otázka sa samozrejme vynorí," povedala pre rozhlasovú stanicu RMC. Zdôraznila však, že Paríž chce jadrovú dohodu zachovať, informuje agentúra DPA.