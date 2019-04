FOTO Turistku (†33) brutálne znásilnili a zavraždili: Po roku prišla ďalšia rana, priateľ je zhrozený

KERALA/LONDÝN - Priateľ ženy (†33), ktorá bola zdrogovaná, znásilnená a sťatá pred tým, než našli jej telo v lese, označil indický právny systém za „úplnú frašku“. Keď Andrew Jordan (42) z Dublinu pricestoval do Indie minulý štvrtok kvôli prípadu svojej mŕtvej partnerky Ligy Skromaneovej, zostal zhrozený. Dvaja muži podozriví z vraždy sa totiž na súd vôbec nedostavili, keďže ich prepustili z väzenia na kauciu a môžu sa tak voľne ďalej potulovať po krajine.

Liga Skromaneová, ktorá pochádzala z Lotyšska a žila so svojím partnerom v Írsku, sa rozhodla minulý rok pre zmenu podnebia a so sestrou sa vybrali do indického štátu Kerala, ktorý je známy svojimi ayurvédskymi centrami. Tu sa Liga liečila z posttraumatického syndrómu a depresií.

Zdroj: profimedia.sk

Idylický pobyt sa však skončil 14. marca, keď sa zrazu mladá žena stratila. Vybrala sa sama na pláž a viac jej nebolo. Jej bezhlavé rozkladajúce sa telo našla polícia až 21. apríla v mangrovových lesoch v Thiruvallame. O mesiac neskôr boli zatknutí a obvinení z vraždy prvého stupňa a znásilnenia dvaja muži, známi iba pod krstnými menami Umesh a Udayan. Až do stanovenia dátumu súdneho konania ich však prepustili na kauciu.

Zdroj: FB

„Prečo ich prepustili na kauciu? Ak sú vinní, potom sú jasným nebezpečenstvom pre iné ženy. Ak títo muži urobili to, z čoho sú obvinení, že urobili Lige, potom sú to zvieratá a nemali by im dovoliť, aby sa potulovali po uliciach," uviedol zhrozený Andrew pre Mirror Online.

Ďalším problémom je to, že dvojica sa vo štvrtok nedostavila na vypočutie na súde, a tak pojednávanie preložili na 12. júna, kedy má byť mužom prečítané obvinenie a stanovený dátum súdneho konania. Oneskorenie však môže viesť k odloženiu procesu až na budúci rok.

Zdroj: YouTube/Mathrubhumi News

Nešťastný Andrew uviedol, že tieto prieťahy len dokazujú, že v Indii prípad brutálneho znásilnenia a vraždy neberú vážne. "Bolo nám povedané, že polícia má proti nim nepriestrelný prípad, tak prečo im povolili kauciu? Je to úplná fraška," dodal.