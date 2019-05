Trojhodinové peklo pred očami manžela: Ženu (20) znásilnili piati muži a natáčali si to na video

NAI DILLÍ - Manželov počas cesty po Indii na motorke zastavili v Alware v štáte Radžastan piati muži a zavliekli ich do priekopy. Mladú ženu (20) všetci znásilnili a odporný čin si natočili na video. Jej muž sa mohol na trojhodinové peklo iba bezmocne pozerať. Polícii sa podarilo všetkých podozrivých zatknúť, vrátane šiesteho, ktorý nahral zábery na sociálne siete.

Hrozný útok sa odohral 26. apríla a mladá žena, ktorú hrôzu prežila, vyzvala indickú vládu, aby mužov odsúdila na smrť. „Chcem, aby všetkých päť mužov, ktorí ma znásilňovali, nahrávali na video, hoci som ich prosila, aby to nerobili a zmenili naše životy navždy spôsobom, z ktorého budem mať nočné mory, obesili," uviedla pre Times of India.

Obeť, ktorá patrí do komunity dalitov, sa najprv obávala, že gang by mohol pomstil jej rodičom a príbuzným, ak by išla políciu. Keď sa však na sociálnych sieťach začali objavovať zábery z útoku, žena a jej manžel sa rozhodli páchateľov oznámiť v nádeji, že nikto iný nebude čeliť hroznému utrpeniu, ktoré museli oni.

Zdroj: Getty Images

Manžel útok opísal ako tri hodiny pekla, kedy jeho a jeho ženu päť mužov najprv donútilo vyzliecť sa. Keď sa však dvojica konečne rozhodla ísť na policajnú stanicu a nahlásiť útok, najprv im vraj povedali, že ich prípadom sa teraz nemôžu zaoberať, pretože v dôsledku blížiacich sa indických volieb nie sú k dispozícii žiadni zamestnanci.

Manžel sa vyjadril, že v boji budú pokračovať aj naďalej a nedajú sa zastrašiť. Zatknutie podozrivých totiž nie je konečných cieľom. Chce si počkať na to, keby bude vyslovený rozsudok smrti.