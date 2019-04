Matka odmietla mužovi kúpiť jedlo a lieky: Najhoršia pomsta, odporná vražda jej dcérky (†6)

SAO PAULO - Polícia v brazílskom štáte Sao Paulo vyšetruje smrť iba šesťročného dievčatka. Kauani Cristhiny Rodriguesová bola pravdepodobne znásilnená a zavraždená mužom, ktorý sa chcel pomstiť jej matke za to, že mu odmietla kúpiť jedlo a lieky.

Dievčatko sa stratilo 16. apríla z domu jeho tety v meste Mongagua v štáte Sao Paulo uprostred spánku. Rodina v tom čase počúvala hudbu a o druhej nadránom si všimla, že malá Kauani nie je v postieľke. Okamžite preto zalarmovala políciu.

Počas pátrania sa telíčko dieťaťa našlo čiastočne oblečené v priekope pri ceste, 10 blokov od miesta, kde žilo so svojou matkou a bratom. Polícia zatkla Rodriga de Paulu Salesa (28), ktorý sa priznal k zabitiu kvôli pomste za to, že mu matka dievčaťa nechcela dať jedlo alebo lieky. Uviedol to vyšetrovateľ Francisco Wenceslau pre portál G1.

Polícia tvrdí, že podozrivý poznal rodinu obete a predtým ju navštívil. Kauanina teta Sheila Aparecida Lira Soaresová povedala novinárom, že krátko predtým, ako jej neter zmizla, videla Salesa pri bráne jej domu.

Polícia sa domnieva, že dievčatko bolo pred vraždou znásilnené. Prvotná obhliadka preukázala zranenia, ktoré mohli byť spôsobené sexuálnym násilím. Sales však spáchanie tohto zločinu popiera. Vyšetrovatelia teraz čakajú na lekárske potvrdenie, či skutočne k znásilneniu došlo. Od toho sa bude odvíjať aj mužovo obvinenie.