USA odmietli predĺžiť výnimku na dovoz iránskej ropy: Čína sa búri a neskrýva kritiku

Biely dom vo svojom vyhlásení podľa agentúry Jonhap uviedol, že cieľom tohto rozhodnutia je "znížiť vývoz iránskej ropy na nulu a pripraviť tak Teherán o hlavný zdroj jeho príjmov". Ako pripomína agentúra AP, hoci Washington pôvodne udelil výnimku na zákaz dovozu iránskej ropy ôsmim krajinám, Taliansko, Grécko a Taiwan už medzitým prestali iránsku ropu dovážať. Výnimka sa tak naďalej v praxi týka len Japonska, Južnej Kórey, Turecka, Číny a Indie.

Proti zákazu vystupuje podľa AP najhlasnejšie Turecko, ktoré od USA požaduje udelenie trvalej výnimky, pretože bez dodávok iránskej ropy by ekonomika krajiny mohla utrpieť veľké straty. Agentúra Jonhap zas poukazuje na to, že dovoz ropy z Iránu je kľúčový aj pre juhokórejský petrochemický priemysel. Výnimka na zákaz dovozu iránskej ropy by mala vypršať 2. mája.

Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon

Americký prezident Donald Trump vlani v máji odstúpil od jadrovej dohody medzi Iránom a šiestimi svetovými mocnosťami z roku 2015 a opätovne uvalil na Teherán sankcie, postihujúce najmä rozsiahly ropný sektor tejto krajiny.

Kritika z Pekingu

Peking kritizuje rozhodnutie Washingtonu oznámiť Číne a ďalším krajinám, že musia zastaviť nákupy iránskej ropy, pretože inak budú čeliť americkým sankciám. Výnimky, ktorých platnosť vyprší 2. mája, majú Japonsko, Južná Kórea, Turecko, Čína a India.

Čína je jedným z najväčších nákupcov iránskej ropy. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Geng Šuang v pondelok povedal, že obchodovanie Číny s Iránom je "primerané a legitímne". Hovorca dodal, že jeho krajina odmieta "jednostranné sankcie". Nenaznačil však, čo by Peking mohol urobiť, ak by Washington voči Číne sankcie uplatnil.

Ceny ropy v pondelok stúpli. Cena ľahkej americkej ropy v elektronickom obchodovaní v New Yorku bola vyššie o 1,56 USD na úrovni 65,62 USD za barel a severomorská ropa Brent zdražela o 2,01 USD na 73,98 USD za barel. (1 EUR = 1,1250 USD)

Búri sa aj Turecko

Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu kritizoval pondelkové rozhodnutie USA nepredĺžiť výnimku na dovoz iránskej ropy pre osem krajín, píše agentúra DPA. "Turecko odmieta jednostranné sankcie a obmedzovanie vzťahov so susednými krajinami," uviedol v tejto súvislosti Čavušoglu, pričom dodal, že toto rozhodnutie Washingtonu "neprispeje k mieru a stabilite v regióne a zároveň poškodí občanov Iránu".