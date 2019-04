Brexit je ako nekonečný príbeh: VIDEO Ďalší odklad, možné scenára budúceho vývoja

BRUSEL/PRAHA - Dnešné rozhodnutie summitu EÚ o odklade brexitu najneskôr do 31. októbra znova otvára pre Britániu rad možností. Odchod s dohodou kedykoľvek do 31. októbra, odchod bez dohody 1. júna, ak sa Británia nezúčastní eurovolieb, ale tiež žiadny brexit, predčasné voľby či nové referendum o vystúpení z EÚ.

Nočná dohoda je kompromisom medzi požiadavkou väčšiny krajín, ktoré chceli brexit odložiť až o rok, a niekoľkých štátov na čele s Francúzskom, ktoré usilovali o čo najkratšie predĺženie britského členstva v EÚ. "Je ľahšie dosiahnuť kompromis tu na summite ako v britskom parlamente," poznamenal predseda vrcholných unijných stretnutí Donald Tusk, ktorý pripustil, že dĺžka odkladu brexitu je trochu kratšia, než si pôvodne želal. Dátum 31. októbra zodpovedá koncu funkčného obdobia súčasnej Európskej komisie.

Britská premiérka Theresa Mayová na záver summitu zdôraznila, že Británia môže EÚ opustiť skôr ako 31. októbra, ak parlament schváli dohodu s EÚ. Vylúčené podľa nej nie je ani to, že Británia nakoniec z EÚ odíde ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať medzi 23. a 26. májom. Mayová tiež uznala, že mnoho ľudí je "obrovsky frustrovaných" z toho, že požiadala o ďalší odklad. "Nepredstieram, že najbližších pár týždňov bude ľahkých, alebo že existuje jednoduchá cesta z patu v parlamente, ale máme ako politici povinnosť nájsť spôsob, ako naplniť demokratické rozhodnutie z referenda, zabezpečiť brexit a posunúť našu krajinu vpred," povedala Mayová.

Odchod s dohodou kedykoľvek do 31. októbra

Britská premiérka, ktorá už od EÚ dostala jeden odklad brexitu z 29. marca na 12. apríla, požadovala teraz ďalší čas, aby sa pokúsila vymaniť z patovej situácie, v ktorej sa ocitla, keď poslanci opakovane odmietli dohodu, ktorú vyjednala s Bruselom, a odvtedy sa zatiaľ nedokázala dohodnúť na alternatívnom riešení.

Minulý týždeň začala Mayová vyjednávať s vodcom labouristickej opozície Jeremym Corbynom, a tieto rozhovory majú pokračovať. Mayová na summite EÚ podľa českého premiéra Andreja Babiša zdôraznila, že tieto rokovania medzi vládou a opozíciou, ktoré by mali umožniť schválenie dohody o vystúpení, sú v dejinách britskej politiky jedinečné a sú dobrým signálom.

Mayovej požadovaný odklad brexitu do 30. júna nakoniec summit EÚ predĺžil až do termínu 31. októbra s tým, že ak britský parlament schváli dohodu o vystúpení, odíde krajina z únie skôr. To súčasne znamená, že sa Británia musí zúčastniť májových eurovolieb.

Účasť či neúčasť Británie v májových eurovoľbách

Británia 8. apríla oznámila, že podnikla nevyhnutné a zákonom stanovené kroky na účasť v májových voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať medzi 23. a 26. májom, v Británii 23. mája. Ak by sa nakoniec Británia volieb nezúčastnila, musí odísť z EÚ bez dohody 1. júna.

Nový Európsky parlament mal mať pôvodne v prípade odchodu Británie z EÚ ešte pred eurovoľbami 705 miesto doterajších 751 kresiel. Dvadsaťsedem zo 73 mandátov patriacich Britom sa malo rozdeliť medzi krajiny, ktoré boli vzhľadom na počet voličov oproti iným štátom znevýhodnené. Kreslá, ktoré mali po odchode britských poslancov zostať voľné, mali byť k dispozícii politikom z krajín, ktoré prípadne do EÚ vstúpia v budúcnosti.

Odchod bez dohody

Ak by sa Británia nezúčastnila eurovolieb, bude musieť odísť v sobotu 1. júna z EÚ bez dohody. Tento scenár, obávaný v ekonomických i politických kruhoch, by priniesol náhly odchod bez prechodného obdobia, ktorý by so sebou priniesol - prinajmenšom krátkodobo - pre obe strany rad praktických komplikácií. Británia by po 46 rokoch naraz opustila jednotný trh a colnú úniu a jej ďalšie obchodovanie by sa riadilo pravidlami Svetovej obchodnej organizácie.

Británia a najmä EÚ v uplynulých mesiacoch vystupňovali prípravy na túto verziu odchodu, hoci zhodne tvrdia, že si ju neželajú.

Summit EÚ opätovne potvrdil, že únia nebude vyjednávať o už dosiahnutej dohode o odchode Británie z EÚ, ale je ochotná k zmenám v sprievodnej politickej deklarácii popisujúcej spoločnú predstavu budúcich vzťahov.

Predčasné parlamentné voľby

Mohli by byť vyhlásené, ak parlament a vláda nedokážu prekonať svoje nezhody ohľadom brexitu. Voľbám by mohlo predchádzať hlasovanie v parlamente o vyslovení nedôvery vláde.

Žiadny brexit

Taký obrat, ktorý má v britskom parlamente teraz menšinovú podporu, by zahŕňal usporiadanie nových volieb či nového referenda, ktoré by zvrátilo výsledok prvého plebiscitu, ktorý v júni 2016 odhlasoval brexit tesnou väčšinou 52 percent hlasov.

Podľa rozhodnutia súdu EÚ môže Británia jednostranne stiahnuť svoju žiadosť o vystúpenie, bez toho aby si tento krok vyžadoval schválenie ostatných členských štátov. Predseda Európskej komisie Donald Tusk včera na summite uviedol, že Británia môže ešte zvážiť svoju stratégiu, prípadne "zrušiť brexit úplne".