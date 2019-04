Eurovoľby nám klopú na dvere: Cudzinci, POZOR, dôležité informácie o hlasovaní

BRATISLAVA - Hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky môžu aj cudzinci z krajín Európskej únie, konkrétne tí, ktorí majú u nás trvalý pobyt. Ako ďalej informoval tlačový odbor ministerstva vnútra, rozhodnutie, že si pre hlasovanie vybrali našu krajinu musia deklarovať zapísaním sa do voličského zoznamu v obci v mieste trvalého pobytu.

Urobiť by tak mali najneskôr 40 dní pred dňom konania volieb, to znamená najneskôr v pondelok 15. apríla. "Prostredníctvom ministerstva vnútra sa posunie informácia do jeho domovskej krajiny, kde sa vyškrtne zo zoznamu voličov," informuje rezort vnútra.

Tri typy moratória

Ministerstvo zároveň upozorňuje, že v súvislosti s voľbami do EP existujú tri typy moratória. "Moratórium na uverejňovanie prieskumov verejnej mienky sa na Slovensku začína 10. mája po 23:59 a trvá až do skončenia hlasovania," uviedol rezort. Pokiaľ ide o moratórium vedenia volebnej kampane, to sa začína 48 hodín predo dňom konania volieb, teda 22. mája po 23:59.

Čo sa týka moratória zverejňovania informácií o kandidujúcich subjektoch počas volebnej kampane v médiách, to začína 48 hodín pred začiatkom volieb a trvá v deň konania volieb, až do skončenia hlasovania. "V tomto prípade sa moratórium začína 23. mája o 7:00," dodalo ministerstvo.

Voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku budú konať 25. mája. V tento deň si občania môžu zvoliť 14 europoslancov spomedzi 31 zaregistrovaných politických subjektov, ktoré ponúkajú 340 kandidátov.