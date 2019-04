Mimoriadny summit priniesol dohodu: TOTO je nový dátum odkladu brexitu, nie je náhodný

BRUSEL - Lídri Európskej únie a Británie sa dohodli, že Spojené kráľovstvo môže odložiť brexit do 31. októbra. Vo štvrtok nadránom to na tlačovej konferencii po summite EÚ v Bruseli potvrdil predseda Európskej rady Donald Tusk. Citovala ho tlačová agentúra AP.

Britská premiérka Theresa Mayová prijala návrh nového odkladu brexitu na 31. októbra. Vo štvrtok skoro ráno o tom informovala tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na nemenované diplomatické zdroje z prostredia EÚ. Mayovej prijatie nového termínu odkladu znamená, že občania Spojeného kráľovstva sa budú musieť zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu, naplánovaných na 23.-26. mája (ak do 22. mája ostrovná krajina nevystúpi z Únie).

"Halloweensky dátum" podľa niektorých zdrojov nie je náhodný, lebo koncom októbra vyprší mandát súčasnej Európskej komisie pod vedením Jeana-Clauda Junckera a nová exekutíva EÚ by sa mala ujať svojej úlohy 1. novembra tohto roku.

Európski lídri ponúkli Mayovej odklad brexitu o šesť mesiacov preto, aby zachránili kontinent pred chaotickým, bezdohodovým vystúpením Británie z EÚ, ktorý hrozil v piatok 12. apríla. Väčšina z 27 európskych lídrov, ktorí sa zišli v stredu v Bruseli, vrátane nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, podporovala plán na odklad brexitu dokonca až o rok. Počas noci však Macron - s podporou Belgicka, Rakúska a niektorých menších štátov EÚ - trval na krátkom odklade len o niekoľko týždňov. Požadoval aj pevné záruky, že Londýn nebude počas tohto obdobia zasahovať do záležitostí EÚ.

Pellegrini: Kompromisná dohoda o novom dátume obsahuje prísne podmienky

Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) v noci zo stredy na štvrtok, po skončení mimoriadneho summitu EÚ o brexite, potvrdil, že lídri 27 členských krajín Únie sa dohodli na novom dátume pre brexit, ktorým je 31. október tohto roku.

Pellegrini vysvetlil, že premiéri a prezidenti sa po šiestich hodinách rokovaní rozhodli vyhovieť britskej premiérke Therese Mayovej a predĺžili lehotu na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ. Nakoniec sa podľa neho podarilo dosiahnuť kompromis na novom dátume, ktorým je 31. október. "To je ten deň, keď by už malo byť úplne jasné, ako brexit dopadne," skonštatoval.

Premiér upozornil, že Únia si stanovila prísne podmienky, ktoré musí britská vláda do tohto dátumu splniť. Ak budú Briti 23. mája, keď začnú voľby do Európskeho parlamentu (EP), ešte stále členom EÚ, čiže ak dovtedy neratifikujú trikrát odmietnutú dohodu o riadenom brexite, budú musieť aj oni usporiadať voľby do EP. "Ak by tieto voľby nerealizovali, vystúpia automaticky z EÚ 1. júna 2019 a bez dohody," opísal situáciu. Dodal, že ďalšou podmienkou EÚ je, že rozvodovú dohodu nie je možné otvoriť a znovu prerokovávať, možné sú iba politické vyhlásenia v zmysle nejakých záruk a v duchu dohody o brexite.

"A hlavne očakávame, že do definitívneho rozhodnutia o brexite sa bude Británia správať zodpovedne ako člen EÚ a nebude komplikovať fungovanie Únie, ak ešte bude niekoľko mesiacov jej členom," upozornil. Sú totiž obavy, že Británia by počas tohto obdobia mohla komplikovať rozhodovací proces EÚ. "Ak bude tento záväzok zo strany Británie dodržaný, tak by sme mohli všetko dobre zvládnuť," uviedol.

Peter Pellegrini Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Pellegrini spresnil, že dátum pre brexit 31. októbra je motivovaný aj tým, že od 1. novembra by mala začať pracovať nová Európska komisia, a bolo by účelné, aby Británia už nemusela vymenovať svojho eurokomisára.

Premiér priznal, že kompromisný návrh o novom dátume pre brexit sa nerodil ľahko, a potvrdil, že počas rokovaní boli najmenej dva názorové tábory, pričom Slovensko a všetky krajiny Vyšehradskej štvorky stáli za návrhom o čo najdlhší odklad brexitu. Predseda Európskej rady Donald Tusk ešte pred summitom naznačil, že by mohlo ísť až o ročný odklad, do konca marca 2020.

Hlavy vlád a štátov na pravidelnom júnovom summite EÚ posúdia stav vecí týkajúcich sa brexitu, táto otázka však už nebude hlavnou témou rokovaní lídrov EÚ. Posúdi sa celkový vývoj situácie, či sa Briti zúčastnili eurovolieb, či je Spojené kráľovstvo v prechodnom období, ktoré môže nasledovať len po riadenom brexite, a podobne. V júni by sa už nemalo rokovať o žiadnych termínoch, platiť bude ten z 31. októbra, ak dovtedy britská strana neschváli rozvodovú dohodu alebo nezruší rozhodnutie o brexite. "Vytvorili sme tak priestor pre Britov, aby mohli uskutočniť všetky možné varianty a scenáre, ktoré pre túto krajinu prichádzajú do úvahy. Necháme na britských politikov rozhodnutie, ako ďalej postupovať," vysvetlil Pellegrini.

Mayová: Británia môže stále odísť z EÚ pred 22. májom

Britská premiérka Theresa Mayová vo štvrtok nadránom po mimoriadnom summite EÚ v Bruseli oznámila, že Únia jej zaručila "kľúčovú požiadavku", aby sa do dohody o šesťmesačnom odklade brexitu pridala klauzula skorého odchodu Británie z EÚ. Informovali o tom tlačové agentúry AP, AFP a DPA.

Lídri Európskej únie a Británie sa na summite dohodli, že Spojené kráľovstvo môže odložiť brexit do 31. októbra, ale Mayová chce odchod "čo najskôr". Mayová povedala, že Británii sa stále môže podariť odísť z EÚ usporiadaným spôsobom do 22. mája, napriek šesťmesačnému odkladu, ktorý jej v noci na štvrtok povolili lídri EÚ.

Theresa Mayová Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco

"Tento odklad nám umožňuje urobiť jedno: zvládnuť celý proces tak, ako sme si ho my stanovili," vyhlásila Mayová. "Ak to dokážeme pred 22. májom, potom sa nemusíme zúčasntiť na voľbách do Európskeho parlamentu," dodala. Eurovoľby sú naplánované na 23.-26. mája.

Premiérka novinárom v Bruseli uviedla, že ak britskí zákonodarcovia podporia jej brexitovú dohodu, Spojené kráľovstvo môže stále odísť z EÚ aj pred 30. júnom - čo je konečný termín brexitu, aký žiadala od Únie ona. Mayová vyhlásila, že Británia stojí pred "strohými, vecnými" možnosťami a "časový plán je jasný". Doplnila, že chápe obrovskú frustráciu Britov z odkladov brexitu a je jej ľúto, že nedokázala presvedčiť britských zákonodarcov, aby schválili ňou vyrokovanú dohodu o brexite.

Tusk a Jucker vidia v odklade nádej

Predseda Európskej rady Donald Tusk vo štvrtok nadránom na tlačovej konferencii po summite v Bruseli informoval, že požiadal Spojené kráľovstvo, aby tento mimoriadny šesťmesačný odklad odchodu naplno využilo. A vyhlásil: "Dovoľte mi uzavrieť posolstvo britským priateľom takto: prosím, nepremrhajte tento čas."

Dohoda o odklade brexitu do konca októbra dáva Londýnu čas na nájdenie "najlepšieho možného riešenia", povedal Tusk. Dodal, že "celý tento čas sú kroky týkajúce sa brexitu úplne v rukách Spojeného kráľovstva". A aj keď je súčasťou rozhodnutia o odklade podmienka, že EÚ v júni na summite posúdi pokrok Británie v tejto záležitosti, Tusk upozornil, že "naším úmyslom je celý proces v októbri ukončiť".

Rovnako ako Tusk aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vyjadril presvedčenie, že Británia bude "úprimne spolupracovať", kým bude členom EÚ. Juncker tiež poznamenal, že väčšina kľúčových rozhodnutí EÚ sa robí kvalifikovanou väčšinou, "takže možnosti Británie blokovať ich... sú veľmi obmedzené".

Jean-Claude Juncker Zdroj: SITA/AP Photo/Riccardo Pareggiani

Hlavným odporcom dlhého odkladu bol Macron

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že posledný šesťmesačný odklad brexitu je "najlepším možným kompromisom", ktorý chráni zvyšok Európskej únie. Macron bol na stredajšom summite EÚ medzi lídrami hlavným odporcom dlhého odkladu, ale nakoniec sa vo štvrtok nadránom pridal k iným predstaviteľom členských štátov a súhlasil s odkladom do 31. októbra.

Emmanuel Macron Zdroj: SITA/AP Photo/Olivier Matthys

Novinárom neskôr povedal, že súhlasil preto, aby "uchoval jednotu" zvyšných 27 členských štátov a dal Británii "ďalší čas na schválenie dohody", ktorá zabráni chaosu v obchodovaní a cestovaní, keď Británia odíde z EÚ. Francúzsky prezident vyhlásil, že teraz je "rad na Britoch, aby si vyjasnili, či sa chcú zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu na budúci mesiac, hoci o niekoľko mesiacov europarlament opustia".