Odstavená MHD v rakúskom meste: Za všetko môže nákaza osýpkami

Osýpky údajne dostal aj ďalší vodič dopravného podniku, čo však zatiaľ nebolo oficiálne potvrdené. V stredu večer však boli potvrdené aj ďalšie dva prípady tohto ochorenia u jedného dospelého a u štvorročného dieťaťa.

Zdravotnícke úrady v tejto súvislosti preverujú, či sú všetci vodiči autobusov zaočkovaní a či vydezinfikovali vozidlá. Dopravu obnovili popoludní okolo 16.00 h. Svoju prácu smú odteraz vykonávať už len zaočkovaní zamestnanci.

"Momentálne nedokážeme odhadnúť, koľko ľudí prišlo do kontaktu s nakazenými, alebo koľkí by mohli byť takisto nakazení," uvádza sa v spoločnom vyhlásení spolkovej krajiny Korutánsko a mesta Klagenfurt. Obyvatelia dostali odporučenie, aby sa dali zaočkovať. V Rakúsku sa od začiatku roka do 3. apríla vyskytlo už 60 prípadov osýpok. Pritom za celý rok 2018 ich bolo spolu 77, ako uvádza Rakúska agentúra pre zdravie a bezpečnosť výživy (AGES).

Najviac ľudí - 36 - dostalo osýpky v Štajersku, nasledovalo Salzbursko s 15, Tirolsko so štyrmi a Viedeň s dvoma prípadmi. Jedna osoba sa nakazila vo Vorarlbersku, a tiež Hornom aj Dolnom Rakúsku. Zvýšený výskyt osýpok v mnohých západných krajinách priamo súvisí so vzostupom hnutia proti očkovaniu, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje za vážne ohrozenie zdravia ľudí.