Osýpky na Madagaskare kosia vo veľkom: Zahynulo už viac ako 1200 ľudí, hlavne detí

Jedna z matiek agentúre AP povedala, že prešla pešo 15 kilometrov so šesťmesačným synom v náručí, aby vyhľadala lekársku pomoc. Zdravotná sestra napokon potvrdila, že dieťa je nakazené. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) osýpky zabili od septembra najmä deti mladšie ako 15 rokov.

Zástupca WHO uviedol, že epidémia ďalej pokračuje, no už pomalšie, ako minulý mesiac. WHO v marci začala tretiu vlnu vakcinácie s cieľom zaočkovať celkovo 7,2 milióna detí vo veku šesť mesiacov až deväť rokov.