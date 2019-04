Smrtonosný plán dvoch matiek: Zo sveta zniesli seba aj svojich šesť detí, otrasné detaily prípadu

SAN FRANCISCO - Kalifornská polícia viac ako rok vyšetrovala tragédiu, pri ktorej zahynuli dve ženy a ich šesť detí, ktoré si adoptovali. Nakoniec sa ukázalo, že šlo o vraždy a samovraždy. Ženy totiž nechceli, aby im úrady odobrali ich potomkov a keďže to vzhľadom na viaceré obvinenia hrozilo, radšej ich zniesli zo sveta spolu so sebou.

Dom Sarah a Jennifer Hartovej v meste Woodland v štáte Washington navštívili minulý rok v marci sociálni pracovníci, pretože mali podozrenie, že týrajú svojich šesť adoptovaných detí vo veku 12 až 19 rokov. Hrozilo, že im budú odobraté. Krátko nato rodina nasadla do auta a utiekla preč. Odviezli sa až k pobrežiu, kde Jennifer dupla na plyn, v dôsledku čoho sa auto zrútilo z útesu. Vyšetrovatelia dospeli k záveru, že ženy sa chceli zabiť a spolu so sebou zobrali na druhý svet aj všetky deti. Zistilo sa totiž, že Sarah počas jazdy vyhľadávala na internete spôsoby, ako sa dá zabiť. Zaujímala sa hlavne o utopenie, či by to bolelo, a o predávkovanie benadrylom.

Zdroj: Youtube/KOIN 6

"Obe sa rozhodli, že toto bude koniec. Že ak ony nemôžu mať svoje deti, tak ich nebude mať nikto iný," uviedol vyšetrovateľ Jake Slates. Telá Markisa, Jeremiaha a Abigail sa našli ešte v ten istý deň neďaleko zrúteného auta. O niekoľko týždňov neskôr z Tichého oceánu vytiahlo telo Ciary. Hannah identifikovali na základe DNA. Telo 15-ročnej Devonte sa nepodarilo nájsť doteraz.

Zdroj: Youtube/KOIN 6

Slates doplnil, že v krvi Jennifer, ktorá údajne pila len veľmi zriedka, sa našiel alkohol, ktorého množstvo prekračovalo povolený limit. Zrejme jej mal dopomôcť nabrať odvahu. V tele Sarah sa našlo 42 dávok benadrylu a veľké množstvo tohto lieku na spanie sa našlo aj v telách detí. "Domnievam sa, že Sarah a Jennifer Hartové podľahli silnému tlaku. V ich živote sa toho veľa dialo, až nakoniec dospeli do bodu, že sa rozhodli ukončiť svoje životy aj životy svojich detí," skonštatovala zástupkyňa šerifa v okrese Mendocino Shannon Barneyová.