Viete, koľko mladých Slovákov premýšľa o samovražde? Alarmujúce čísla, hľadanie smrti na internete

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Psychológovia z internetovej linky dôvery pre mladých ľudí IPčko.sk zaznamenali od začiatku roka 2019 nárast kontaktov so zúfalými tínedžermi. K téme samovraždy sa prihlásilo o 21% ich klientov viac, než minulý rok. Podľa WHO pritom patrí samovražda k druhej najčastejšej príčine smrti u mladých ľudí vo veku od 12 do 21 rokov.