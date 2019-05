Otec urobil kardinálnu chybu a zaplatil za to tým najdrahším: Rodičia sa budú chytať za hlavy!

Otec nechal svojho synčeka v aute dlhé hodiny bez dozoru.

Zdroj: FB, Ramsey County Jail

ST. PAUL - Niektorí ľudia sa nevedia poučiť z cudzieho nešťastia a len si koledujú o to, kedy sa stane aj im samým. Svoje o tom teraz už vie aj Kristopher Taylor (26) z amerického mesta St. Paul v štáte Minnesota, ktorý nechal svojho 4-ročného synčeka Rileyho v sobotu v aute, kým on šiel do práce. Skončilo sa to tragédiou.