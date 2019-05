Ohavný čin matky z New Yorku: Jej ročný syn zomrel na predávkovanie drogami

NEW YORK - Newyorská polícia obvinila ženu, ktorej ročný syn zomrel v dôsledku predávkovania drogami. Dvadsaťtriročnú Dairu Santana-Gonzalez obvinili z vraždy druhého stupňa. V oficiálnej správe o tom informovala newyorská polícia.

Vlani v decembri privolali políciu do Bronxu k chlapcovi, ktorý bol v bezvedomí. Dieťa sa s rodičmi nachádzalo v taxíku pred obytnou budovou. Muži zákona sa počas cesty do neďalekej nemocnice snažili chlapca oživiť, no napokon ho lekári vyhlásili za mŕtveho. Podľa hlavného lekára malo dieťa v tele fentanyl, heroín a ďalšie drogy. Smrť označili za vraždu.

Santana-Gonzalez je za mrežami od januára, a to za držbu narkotík, ktoré našli v jej byte. Polícia v súvislosti s prípadom pátra po troch osobách, pričom jedna z nich je zrejme v zahraničí. Matka sa 6. júna postaví pred súd v Bronxe.