Hlúpa fáma vyostrila situáciu v Grécku: VIDEO Stovky migrantov mieria k hranici, potýčky s políciou

Potýčky medzi políciou a migrantmi sa pri tábore Diavata odohrali už vo štvrtok a v piatok. Dnes migranti podľa AP na kordón hádzali kamene, policajti proti nim následne použili slzný plyn a ohlušujúce granáty.

Zdroj: SITA/AP/Giannis Papanikos

Migranti sa začali na sever Grécka sťahovať pred niekoľkými dňami, a to kvôli dezinformáciám šíreným prostredníctvom internetu. Podľa nich sú úrady pripravené otvoriť hranice so Severným Macedónskom, ak by boli v obkľúčení utečencov mieriacich na sever na Balkán a ďalej do strednej a západnej Európy. V roku 2015 a 2016 sa touto cestou cez Severné Macedónsko, Srbsko a Maďarsko dostal viac ako jeden milión migrantov do Nemecka a ďalších krajín.

Grécky minister pre migráciu Dimitris Vitsas už v piatok utečencom odkázal, že správy o otvorených hraniciach sú klamlivé a vyzval ich, aby sa vrátili.

"Je to lož, že by sme sa chystali otvoriť hranice. To sa nestane," povedal televíznej stanici ERT minister Vitsas. "Týchto ľudí teraz žiadam... aby sa vrátili do príslušných zariadení. Ako utečenci aj ako ľudia majú práva, ale aj povinnosť rešpektovať a riadiť sa zákonmi krajiny, ktorá im ponúkla pohostinstvo," dodal. Aj Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) migrantov v Grécku varoval, aby správam o otvorených hraniciach neverili.

Na hlavnej vlakovej stanici v Aténach v piatok museli prerušiť prevádzku kvôli protestu zhruba stovky migrantov, ktorí obsadili koľaje a požadovali, aby boli autobusmi prepravení práve k táboru Diavata. Kvôli "zvýšenému migračnému tlaku" posilnilo ochranu hranice s Gréckom aj Bulharsko, oznámil minister vnútra Mladen Marinov.

Aj v Turecku zamierila viac ako tisícka migrantov k hraniciam s Gréckom kvôli nepodloženým správam, že sú teraz otvorené. Polícia pri hraniciach zadržala asi 1200 ľudí, napísala v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na turecké médiá.

V Grécku po uzavretí balkánskej trasy v roku 2016 uviazli desiatky tisíc migrantov, ktorých cieľom bolo dostať sa do iných európskych krajín. Teraz je v Grécku asi 70-tisíc migrantov, veľká väčšina z nich čaká na rozhodnutie o udelení azylu. Ďalšie tisíce utečencov pribúdajú každý mesiac, len za prvé tri mesiace tohto roka sa do Grécka dostalo takmer 7000 nových migrantov.