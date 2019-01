Štúdia vyvracia predsudky: Migranti nešíria choroby, ich zdravie sa zhoršuje až v Európe

ŽENEVA - Migranti a utečenci smerujúci do Európy sa všeobecne tešia dobrému zdraviu, hrozí im ale, že ochorejú na ceste alebo v novej krajine kvôli zlým životným podmienkam. Uvádza to správa, ktorú v pondelok zverejnila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Existuje pritom iba malé riziko, že novo prichádzajúci budú šíriť nákazlivé choroby, vyvracia vo svojej správe rozšírené presvedčenie WHO. S poukazom na to, že migranti a utečenci nezaťažujú neúmerne zdravotný systém, organizácia apeluje na európske krajiny, aby zdravotnú starostlivosť utečencom poskytovali na základe faktov a nie na základe politiky či predsudkov.

"Táto správa je skvelou príležitosťou, ako rozptýliť nepravdivé mýty a chybné vnímanie (spojené s utečencami)," konštatoval Santino Severoni, ktorý sa v rámci WHO zaoberá zdravím a migráciou v európskom regióne. "Zdravie sa veľmi spolitizovalo a používa sa ako nástroj na zvyšovanie strachu. Táto správa sa však zakladá na solídnych dátach z našich členských štátov," dodal.

Žiadateľom o azyl v prístupe k zdravotnej starostlivosti bráni jazyková bariéra a strach z deportácie. Niektoré európske vlády im azyl úplne znemožňujú. Ľuďom, ktorí v niektorej z európskych krajín prebývajú nelegálne, ďalej bránia v prístupe k základnej zdravotnej starostlivosti diskriminácia, neznalosť miestnych pomerov či nedostatok peňazí, uviedla WHO.

Zdroj: SITA/AP Photo/Olmo Calvo

Prehnané predstavy o počte migrantov

Migranti podľa správy tvoria desať percent, respektíve 90,7 milióna ľudí, v populácii európskeho regiónu. Do toho WHO ale zahŕňa aj stredoázijské štáty a Gruzínsko s Arménskom. Z uvedeného počtu je možné len menej ako 7,4 percenta kvalifikovať ako utečencov. Obyvatelia niektorých európskych krajín majú za to, že u nich žije trikrát až štyrikrát viac migrantov, než je to v skutočnosti.

V 15 krajinách takto vymedzeného regiónu - okrem iného v Rakúsku, Turecku a Británii - majú žiadatelia o azyl prístup k rovnakým zdravotným službám ako domáce obyvateľstvo. Ale napríklad v Nemecku či Maďarsku nemôžu ísť na pohotovosť.

Zdroj: Twitter/AJ+

Život v chudobe zvyšuje riziko ochorení

Zo správy tiež vyplýva, že medzi migrantmi a utečencami sa pri príchode menej vyskytujú neinfekčné ochorenia než v domácich populáciách. Ak ale v novej krajine žijú v chudobe, zvyšuje sa u nich riziko kardiovaskulárnych ochorení, rakoviny alebo mozgovej mŕtvice. K častejšiemu výskytu chronických ochorení prispieva aj zmena životného štýlu, napríklad menej pohybu a zlé stravovanie.

Migranti a utečenci podľa správy trpia častejšie depresiou a úzkosťou ako domáca populácia. Častejšie sa u nich vyskytuje cukrovka, najmä u žien. Muži potom mávajú častejšie pracovný úraz. Mladiství bez sprievodu sa nezriedka stretávajú so sexuálnym zneužívaním.

Zdroj: SITA/AP

Predošlá štúdia prišla k rovnakému záveru

Agentúra Reuters v súvislosti so správou WHO pripomína štúdiu, ktorá bola v decembri zverejnená v časopise The Lancet. Aj v nej došiel tím z londýnskej univerzity UCL k záveru, že utečenci sa všeobecne tešia lepšiemu zdraviu než populácia tých bohatších krajín, kam smerujú.

Populistické tvrdenia, že migranti predstavujú zdravotné ohrozenie a zaťažujú zdravotný systém, sú nepodložené mýty, ktoré majú podnietiť protiimigračné nálady, uvádza štúdia.