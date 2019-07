Strašidelná smrť českého páru v Grécku: VIDEO Vietor zdvihol auto do výšky a udrel ním o zem

Eνα ζευγάρι Τσέχων έχασε τη ζωή του όταν τα νερά παρέσυραν την τροχοβίλα τους στην Σωζόπολη στη #Χαλκιδική https://t.co/90LzKnSTbm pic.twitter.com/2H1Wo42zsg — Protagon.gr (@protagongr) 11. júla 2019

Antonín zomrel v letovisku Sozopoli po tom, ako silný nárazový vietor s rýchlosťou až 130 km/h niekoľkokrát prevrátil vozidlo, v ktorom sa nachádzal. Jeho manželka podľa gréckych médií podľahla zraneniam v miestnej nemocnici. Spolu s nimi dovolenkovali aj ich syn a vnuk, ktorí taktiež utrpeli zranenia.

Zdroj: SITA/AP

Manželia bývali v Jihlave a chalupu mali v neďalekej Rohoznej. Ich susedia sú z ich smrti veľmi skormútení. "Vietor zdvihol auto do výšky niekoľkých metrov a udrel ním o zem, následne urobilo niekoľko kotrmelcov," uviedol pre idnes.cz Jan. „Milovali cestovanie, posledné roky jazdili do Grécka pravidelne. Rozprávali, aké je to tam krásne a ako na dôchodku tam môžu byť vždy pár týždňov," dodal iný sused.

Zdroj: SITA/Giannis Moisiadis / InTime News cez AP

Chodili do kempov, teraz urobili výnimku a...

Antonín si Ford Transit so šesť metrov dlhou obytnou nadstavbou kúpil pred piatimi rokmi. V Grécku s ním boli manželia už viackrát, no vždy cestovali do kempov. Tentoraz si však našli voľné miesto na pláži a chceli tam prespať. Na cestách už boli zhruba mesiac a toto mala byť jedna z ich posledných nocí pred návratom do Česka. Stráviť ju chceli so synom Radkom (39) a vnukom Martinom (18), ktorí za nimi prišli na motocykloch.

Zdroj: SITA/Giannis Moisiadis / InTime News cez AP

"Práve syn bol vo vnútri auta pri tragédii tiež a ako jediný prežil. Teraz leží v nemocnici so zlomenými rebrami," prezradil jeden z rodinných priateľov. "Neustále rozprávali, ako ich cestovanie obytným automobilom baví. Chceli si užiť dôchodok," povedal muž v dedine, kde mali manželia chalupu. Nechali tam za nich odslúžiť aj omšu.

Zdroj: SITA/AP ​

Nič nenasvedčovalo prichádzajúcej tragédii

Dcéra Zdeňka s rodičmi telefonovala len pár hodín pred tragédiou. Podľa nej sa nebavili o ničom, čo by naznačovalo, že vedia o tom, že má prísť silná búrka. Rada by vedela, čo sa presne na pláži stalo a či auto skutočne nadvihol silný vietor niekoľko metrov, zatočil s ním a pohodil ho niekoľko metrov ďaleko do piesku. Práve pri tom zrejme z vozidla vypadol syn, ktorý prežil. "Z piesku ho vyhrabal synovec, aby vôbec mohol dýchať. V tom obrovskom zmätku sa práve jemu podarilo nájsť babičkin telefón a privolať ním pomoc," ozrejmila Zdeňka. Z obytného automobilu zostal len vrak - podvozok a plechová kabína.

Rodina teraz čaká na prevoz tiel a návrat Radka s Martinom. Práve tí by mali príbuzným prezradiť, čo presne sa v dramatických chvíľach odohralo.