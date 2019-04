Zmizol mu úsmev z tváre: Chorvátskeho expremiéra Sanadera vzali po zvýšení trestu do väzby

ZÁHREB - Chorvátsky najvyšší súd zvýšil vo štvrtok na šesť rokov odňatia slobody trest pre bývalého premiéra Iva Sanadera za prijatie úplatku v hodnote viac než dva milióny eur a nariadil ho okamžite vziať do väzby. Informovala o tom agentúra AFP.

Polícia eskortovala vo štvrtok Sanadera do väznice v Záhrebe. "Toto je politicky motivované prenasledovanie, ktoré trvá deväť rokov a budem naďalej bojovať všetkými prostriedkami, aby som dokázal svoju nevinu," povedal Sanader novinárom pred tým, ako ho odviedli do väzenia. Sanadera, ktorý riadil chorvátsku vládu v rokoch 2003-2009, odsúdili v roku 2017 v prípade prijatia úplatku na štyri a pol roka väzenia.

Podľa súdneho spisu Sanader presvedčil svoj kabinet, aby v Záhrebe kúpil ministerstvu pre rozvoj vidieka budovu za dvojnásobok jej trhovej hodnoty. Vláda za zmienenú nehnuteľnosť zaplatila približne 10 miliónov eur, pričom 2,3 milióna eur putovalo priamo Sanaderovi. Šesťdesiatpäťročný chorvátsky expremiér bol podozrivý aj v ďalších prípadoch korupcie a zo sprenevery miliónov eur.

Sanader podal demisiu ako premiér v júni 2009, v polovici svojho druhého funkčného obdobia, a to bez vysvetlenia. V decembri 2010, keď už čelil obvineniam v týchto kauzách, ušiel do Rakúska. Tam ho však zatkli a nasledujúci rok v júli vydali do Chorvátska, aby mohol byť postavený pred súd.