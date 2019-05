Bývalý policajný funkcionár je obvinený z prijatia úplatku: Odsedí si tri roky za mrežami

Ako ďalej uviedla hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková, uložili mu úhrnný trest odňatia slobody v trvaní troch rokov s podmienečným odkladom na štyri roky. Zároveň súd obžalovanému nariadil probačný dohľad a uložil mu peňažný trest 2 500 eur. V bode zneužitia právomoci verejného činiteľa súd Miroslava U. oslobodil. Rozsudok však nie je právoplatný, prípadom sa pre odvolania obžalovaného aj prokurátora bude zaoberať Najvyšší súd SR.

ŠTS v tejto veci už v júni 2017 uznal Miroslava U. za vinného. Uložil mu vtedy úhrnný trest šesť rokov väzenia zo zaradením do ústavu na výkon testu s minimálnym stupňom stráženia. Takisto vtedy dostal peňažný trest 2 500 eur. Najvyšší súd však tento verdikt vo februári zrušil a vrátil na opätovné prejednanie prvostupňovému súdu.

Miroslav U. bol v minulosti šéfom Riaditeľstva hraničnej polície Sobrance. Podľa obžaloby v roku 2009 prijal úplatok za to, že zabezpečí prijatie osoby do služobného pomeru. Takisto údajne vydával povolenia na prednostné vybavovanie pri prekračovaní slovensko-ukrajinskej hranice, hoci to nebolo v jeho kompetencii. Prokuratúre sa tiež nepáčila hromadná poistná zmluva s poisťovňou na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania. Tú obžalovaný uzavrel v roku 2008 pre 84 osôb. Bolo to totiž bez ich súhlasu a dohodnutá suma poisťovni nebola uhradená.