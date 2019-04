Odovzdajte svoje klobásy! Sprísnené pravidlá po brexite môžu Britom pekne osladiť dovolenku

Ak Spojené kráľovstvo opustí EÚ bez dohody, šunka, klobásy a syry sa dostanú na listinu potravín so zakázaným vývozom – v súlade s tvrdými pravidlami EÚ na kontrolu chorôb. Bývalý francúzsky minister financií a súčasný komisár pre colnú správu Pierre Moscovici varoval, že po brexite bez dohody sa na všetkých hraniciach EÚ ihneď začnú prísne kontroly. Mohlo by to znamenať, že turisti sa buď vzdajú svojich milovaných pochúťok alebo nájdu spôsob, ako ich prepašovať cez hraničnú kontrolu. „Budete musieť vybrať z batožiny a ukázať, čo prenášate z Veľkej Británie. Nijaký živočíšny produkt, nijaký dovoz šunky, salámy alebo iných pochúťok. S tým je koniec,“ povedal bruselský úradník. „Dôvodom je, že do EÚ môžete s týmito produktami priniesť vážne choroby.“ Nové pravidlá budú v priamom rozpore s postojom vlády Spojeného kráľovstva k turistom prichádzajúcim do Veľkej Británie. V usmerneniach vydaných minulý mesiac sa uvádza, že pravidlá týkajúce sa toho, čo by mohli návštevníci z EÚ priniesť, sa nezmenia pri nijakej forme brexitu. To znamená voľný dovoz ovocia, zeleniny, mäsa, mliečnych alebo iných živočíšnych produktov, napríklad rýb, vajec a medu. Pravidlá voľného pohybu v súčasnosti znamenajú, že britskí turisti môžu cestovať do krajín EÚ s akýmikoľvek potravinami a nápojmi.

Aké potraviny môže EÚ zakázať?