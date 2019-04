Ani tvrdý brexit nám nezabráni chodiť do Británie: Krátkodobé pobyty by mali byť bez víz

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA – Aj keby Veľká Británia odišla z Európskej únie bez spoločnej dohody, občania Európskej únie by mali mať možnosť cestovať do krajiny na dobu nepresahujúcu tri mesiace bez víz. Uvádza sa to v informačných materiáloch vypracovaných Európskou komisiou. Ako doklad totožnosti pri vstupe do krajiny bude možné využiť pas, prípadne identifikačnú kartu (občiansky preukaz). Druhá možnosť by však mala platiť len do 31. decembra 2020.