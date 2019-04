Spojenie s mafiou a pokus o vraždu: Hľadaného Slováka odsúdili na Cypre za nelegálny vstup do krajiny

NIKÓZIA - Vlani koncom novembra došlo v juhocyperskej Nikózii k pokusu o vraždu biznismena Nicosa Rodotheoua (57). Útočníci na motorke vypálili do zadnej časti auta, v ktorom sedel, päť striel, ale minuli. Potom z miesta činu rýchlo ušli. V súvislosti s incidentom polícia pátrala po Slovákovi Miroslavovi Balažovjechovi (39) alias Rudolfovi Dydim. Toho sa podarilo zadržať v severotureckej časti Cypru ešte v januári tohto roka. Za ilegálny vstup do krajiny si teraz vyslúžil sedem mesiacov za mrežami. Polícia z juhu žiada o jeho vydanie.

Ostrov Cyprus je rozdelený na dve časti. Okrem Cyperskej republiky na juhu je na ostrove aj Severocyperská turecká republika. Vznikla odtrhnutím severnej časti ostrova od pôvodného Cypru.

Rudolfa Dydiho tureckocyperský súd poslal 22. marca na sedem mesiacov do väzenia za ilegálny vstup do krajiny po tom, čo bol v januári zatknutý v meste Kyrenia, kde sa ukrýval v jednom z bytov. Nie je však jasné, či sa Slovákovi väzba od jeho zatknutia započítava do dĺžky trestu. Informoval o tom portál knews.kathimerini.com.cy.

Zdroj: Cyperská polícia

Polícia z juhu ostrova podľa neho žiada, aby Dydiho odovzdali orgánom Cyperskej republiky, kde má čeliť obvineniu z pokusu o vraždu v súvislosti so streľbou, ktorá sa odohrala 26. novembra 2018. Taktiež žiada aj o vydanie druhého podzrivého z rovnakého činu, 40-ročného gréckeho Cyperčana Josefa „Sifisa“ Josefa, ktorý bol tiež zatknutý na severe krajiny dva týždne pred Dydim.

Sifis, ktorý je hlavným podozrivým z pokusu o vraždu, bol zadržaný vo Famaguste tureckocyperskou políciou na základe obvinení z nezákonného vstupu a držby zbraní. Sifis na severe stále čaká na svoj rozsudok za tieto trestné činy.

Na oboch mužov bol vydaný európsky zatykač, po Sifisovi pátrali aj v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou.

Rudolf Dydi a spojenie s mafiou

Dydi sa pravdepodobne zaplietol do mafiánskeho vybavovania si účtov. Obeťou zločineckého gangu sa mal totiž v novembri stať Nicos Rodotheou, brat podnikateľa Androsa Rodotheoua (61), ktorého zavraždili 12. apríla 2017 pri večeri s dvomi priateľmi v dome v dedine Gerasa. Útočníci pred deviatou hodinou najprv vypálili varovný výstrel a potom strieľali po podnikateľovi. Napokon ho zasiahla jedna z guliek do žalúdka a muž vykrvácal.

Pre miestne noviny kedysi uviedol, že sa ho pokúsili zmárniť už v roku 2010 kvôli jeho obchodným aktivitám v stávkovom odvetví. Niektoré osoby ho údajne chceli vidieť mŕtveho kvôli jeho rozširujúcej sa podnikateľskej činnosti. Tvrdil o sebe, že nie je žiadny gangster, no jeho smrť mohla byť odplatou za viacnásobnú vraždu, ktorá sa odohrala v roku 2016.

V cyperskom turistickom letovisku Ayia Napa maskovaní muži začali strieľať na dobre známeho miestneho podnikateľa Fanosa Kalopsidiotisa, policajného dôstojníka Eliasa Hadjiefthymiouho (46), jeho manželku Skevi (39) a ochranku vo chvíli, keď 23. júna 2016 po desiatej hodine večer z podniku odchádzali. Ozbrojený policajt, ktorý nebol v službe, ale bol v podnikateľovej skupine, paľbu opätoval a jedného z útočníkov zabil. Mŕtvy bol identifikovaný ako štyridsaťjedenročný Albánec Yiani Vogli.

Medzi ďalšími mŕtvymi bol Kalopsidiotis, policajný dôstojník a jeho manželka, ktorých zastrelili pred očami ich dospievajúcich detí. Policajt, ktorý paľbu opätoval, bol zranený. Strely ho zasiahli do hlavy, paže, nohy a hrudníka. Incident sa stal neďaleko miesta, kde pri podobnej prestrelke zomrelo v roku 2012 päť ľudí. Aj vtedy, keď sa hovorilo o nájomných vrahoch, bol terčom útočníkov Kalopsidiotis. V roku 2014 bol zastrelený jeho otec vo svojom dome neďaleko letoviska.

Povrávalo sa, že za odstránením Kalopsidiotisa stál práve Andros Rodotheou, údajný bos podsvetia, pretože mu zavadzal pri podnikateľských aktivitách.

Miroslav Balažovjech alias Rudolf Dydi

Mnohí si ešte pamätajú na slovenského boxera Rudolfa Dydiho. Jeho športového úspechy však zatienili iné skutky. Olympionik, medailista z MS a niekoľkonásobný majster Slovenska skončil za mrežami.

Polícia Dydiho zadržala už v auguste 2009. Obvinili ho z vydierania, hrubého nátlaku, nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Boxer si mal zobrať 700 eur a zlatú retiazku ako "odškodné" za bližšie nešpecifikované služby.

Zdroj: FB/Rudolf Dydi

Okrem iných mal vydierať aj albánskeho podnikateľa žijúceho na Slovensku. Didy od neho údajne žiadal 30-tisíc vtedajších korún za "ochranu". Telefonáty si Albánec nahrával a odovzdal ich polícii. Dydi sa bránil, že na nahrávkach nie je on.