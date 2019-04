Martin s partnerkou zo Slovenska si v Británii poriadne zavarili: Svadobná fraška na matrike

Lovepreet Singh prišiel do Veľkej Británie na študentské víza ako 17-ročný. Tie mu však vypršali rok pred falošnou svadbou, v ktorej išlo akurát tak o to, aby mladíka nevyhostili a Kovac s Banamovou na tom zase finančne profitovali.

V novembri 2016 sa mali podľa portálu MailOnline všetci traja postaviť pred Korunný súd v Teesside za porušenie zákonov o prisťahovalectve, no prišiel naň iba spomínaný Ind. Rozsudok pre neho znel dva a pol roka za mrežami. Podarená dvojica sa tri mesiace predtým stihla vypariť do Európy, no súd rozhodol aj v jej neprítomnosti. Kovac aj Banamová dostali po dva a pol roka.

Kovaca napokon vystopovali v Nemecku a 19. decembra minulého roka ho zadržali na základe európskeho zatykača. 21. marca tohto roka ho deportovali späť do Veľkej Británie. V stredu sa prostredníctvom videohovoru z väznice v Durhame zúčastnil súdneho pojednávania, kde mu bol potvrdený prechádzajúci rozsudok odňatia slobody na dva a pol roka, plus ďalšie štyri mesiace.

Banamovú zatkli v Nemecku 23. marca a zatiaľ tam zostáva vo väzbe. Sudca Stephen Ashurst však už avizoval, že jej osud bude po návrate do Veľkej Británie podobný. Kovac ušiel v roku 2016 z krajiny aj napriek tomu, že nechal doma deti, o ktoré sa musela postarať sociálka. Predtým už bol trestaný za krádež či ublíženie na tele.