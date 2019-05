Príbeh gangstrov, ktorý sa stal americkým mýtom: FOTO Zaľúbencov rozstrieľali v aute ako sito

ARCARDIA - Americký gangster Clyde Barrow spolu so svojou nemenej preslávenou parťáčkou Bonnie Parkerovou vytvorili lupičskú dvojicu, ktorá sa stala v 30. rokoch minulého storočia postrachom bánk a obchodov na juhu Spojených štátov. Za obeť im ale pritom padlo viac ako 15 ľudí. Spravodlivosť ich dostihla pred 85 rokmi, 23. mája 1934, kedy ich muži zákona rozstrieľali pri meste Arcadia v Louisiane aj s automobilom, v ktorom práve sedeli.

Dvojica vylúpila počas necelých dvoch rokov desiatky podnikov. Akonáhle urobili "fušku", zmizli v ukradnutom aute za hranicami susedného štátu, kde na nich polícia bola krátka. Hoci legenda opisuje Bonnie a Clydea ako expertov na banky, dvojica si brala na mušku hlavne menšie pobočky a bežne prepadávala aj obchody či benzínové stanice.

Clyde Barrow pochádzal z Texasu a bol piatym zo siedmich synov chudobnej farmárskej rodiny. Keď spoznal Bonnie Parkerovú mal dvadsaťjeden rokov a za sebou už polepšovňu a tresty za krádeže a lúpežné prepadnutia. Bonnie naopak pochádzala zo "slušnej" malomestskej rodiny. V 16 rokoch sa vydala, jej manžel však krátko po svadbe skončil vo väzení. Malomestský život ju nudil, a tak si našla prácu ako servírka v texaskom Dallase, kde v roku 1930 stretla Barrowa.

Zdroj: profimedia.sk

Ich stretnutie síce narušil Clydeov nástup do väzenia za lúpež, v Bonniiných očiach mu to ale nijako neuškodilo, skôr naopak. Takže keď ho po dvoch rokoch prepustili, začala sa ich krátka, ale divoká jazda plná strelného prachu a krvi. Po ich boku sa do akcií zapojili ešte ďalšie osoby.

V januári 1934 pomohol Clyde k úteku skupinke väzňov, čo sa vzápätí ukázalo ako fatálna chyba. Napojenie gangu na rodinu jedného z trestancov pomohlo totiž polícii odhadnúť, kam povedú ďalšie kroky nepolapiteľnej dvojice. Klietka spadla 23. mája 1934, kedy si policajná jednotka na pár počkala na opustenej ceste v Louisiane. Muži zákona nemali najmenšiu chuť nechať si Clydeov kradnutý Ford ujsť či v prípadnej prestrelke prísť o život ako niektorí ich kolegovia. Začali preto paľbu zo zálohy a strieľali tak dlho, kým z vozidla aj jeho osadenstva neurobili doslova sito.

Zdroj: profimedia.sk

Príbeh Bonnie a Clydea sa stal americkým mýtom. Napísalo sa o ňom niekoľko kníh a preslávil ho najmä oscarový film, ktorý v roku 1967 nakrútil režisér Arthur Penn. Hlavné úlohy si v ňom zahrali Warren Beatty a Faye Dunawayová.