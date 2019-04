Muž sa snažil uchrániť slnečník pred vetrom: VIDEO To, čo sa stalo potom, nikto nečakal

Sadik Kocadalli sa podľa ruskej redakcie BBC dostal až do štvormetrovej výšky. Dobrodružný let prečkal bez úhony, na rozdiel od muža, na ktorého slnečník dopadol. Zraneného museli odviezť do nemocnice so zlomenou nohou a pomliaždenými rebrami. Ostatní, odvážny letec a jeho priatelia, ktorí sa tiež pokúšali slnečník udržať na zemi, sa potom kúskom pochválili pred kamerami.

Zdroj: YouTube/Demirören Haber Ajansı

BBC však mohla opis dramatické príhody nazvať titulkom vypožičaným zo slávneho románu a ešte slávnejšieho filmu Gone with the Wind, ktorý sa prekladá ako Odviate vetrom.

Server Newsru.com zase vyrátal obdobné príhody so šťastným koncom z iných končín sveta: pred tromi rokmi víchor v Číne vyniesol školáka až do výšky niekoľkých metrov, ale dieťa z následného pádu vyviazlo len s pár modrinami.

Vlani v júni v meste Matamata na Novom Zélande sa tornádo zmocnilo trinásťročného chlapca, ktorý ale tiež z hier so živlom vyvyiazol len s modrinami. A tiež vlani v júni víchrica v meste Commerce City v americkom štáte Colorado odviala mobilné toalety až do výšky desiatok metrov. Našťastie, v búdkach práve nikto nebol.