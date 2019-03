WASHINGTON - Podľa slov amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea je "možné", že prezidenta USA Donalda Trumpa zoslal Boh, aby zachránil Izrael pred Iránom. Pompeo to povedal v rozhovore pre stanicu Christian Broadcasting Network (CBN) počas svojej ostro sledovanej návštevy židovského štátu.

Šéf americkej diplomacie daný výrok vysvetľuje svojou vierou. Pompeo zároveň vyzdvihol snahy Spojených štátov "zabezpečiť, aby táto demokracia na Blízkom východe, ktorou je židovský štát, zotrvala". Jeho výrok prišiel na židovský sviatok Purim pripomínajúci biblickú záchranu židovského ľudu pred genocídou, pripomenul Pompeovi novinár CBN. Na otázku, či je Trump povolaný na pomoc zachrániť Izraelčanov pred hrozbou Iránu, Pompeo reagoval: "Ako kresťan určite verím, že je to možné. Som si istý, že Boh tu pôsobí," informovala v piatok stanica BBC.

Pompeo, bývalý senátor za štát Kansas a riaditeľ Ústrednej spravodajskej služby (CIA), nie je prvým členom Trumpovej administratívy, ktorý sa vyjadril, že za Trumpovými činmi stojí Božia vôľa; tlačová tajomníčka Bieleho domu Sarah Sandersová v januári vyhlásila, že "Boh chcel, aby sa Trump stal prezidentom". Americký viceprezident Mike Pence a bývalý minister spravodlivosti Jeff Sessions vo svojich oficiálnych komentároch takisto zmieňujú kresťanstvo alebo citujú z Biblie. Trumpov kabinet má po prvý raz za uplynulých 100 rokov skupinu biblického štúdia. Jej členmi sú okrem iných i Pompeo a Pence.

Trump ruší nové sakncie voči KĽDR, lebo má rád Kima

Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že ruší dodatočné sankcie, ktoré jeho administratíva nedávno uvalila na Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR). "Nariadil som dnes zrušenie dodatočných sankcií," napísal prezident na Twitter. Podľa hovorkyne Bieleho domu Sarah Huckabee Sanders sa Trump takto rozhodol preto, lebo "má rád Kima a nemyslí si, že tieto sankcie budú potrebné".

Podľa agentúry The Associated Press (AP) nie je isté, aké sankcie majú Trump a Sanders na mysli. Jedinými novými sankciami, ktoré USA uvalili v súvislosti s KĽDR po neúspešnom februárovom americko.severokórejskom summite v Hanoji, sú podľa AP sankcie proti dvom čínskym spoločnostiam za to, že pomáhali Severnej Kórei obchádzať