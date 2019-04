Hodená rukavica Donalda Trumpa: Kim prijal výzvu, ale... Vodca posiela varovný signál

Najvyšší predstaviteľ Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) zároveň vyhlásil, že Pchjongjang sa nebude upínať na takéto summity, aby dosiahol uvoľnenie sankcií, a "trpezlivo" počká do konca roka, či Spojené štáty v tejto súvislosti prijmú "odvážne rozhodnutie", informovala v sobotu tlačová agentúra Jonhap s odvolaním sa na správy severokórejských štátnych médií. Počas piatkového vystúpenia na pôde severokórejského parlamentu Kim vyzval Washington na "spravodlivú" a "obojstranne prijateľnú" dohodu.

Kim Čong-un Zdroj: SITA/Kham/Pool Photo via AP

Severokórejský vodca tiež ubezpečil, že jeho vzťahy so šéfom Bieleho domu sú naďalej vynikajúce. "Ak Spojené štáty navrhnú usporiadať tretí summit KĽDR-USA so správnym prístupom, sme ochotní ísť do toho ešte raz... Nebudem vôbec váhať s podpísaním dohody, ale musí byť napísaná spôsobom, ktorý bude napĺňať záujmy KĽDR i USA, bude spravodlivá a obojstranne prijateľná, čo bude celé závisieť od toho, aký prístup zvolia Spojené štáty," citoval Jonhap slová Kima. Severokórejský vodca sa tak vyjadril deň po tom, ako Trump takisto vyhlásil, že je prístupný myšlienke tretieho severokórejsko-amerického summitu.