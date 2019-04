USA vyjadrila svoj postoj jasne: Túto organizáciu označila za teroristov

Bude to po prvý raz, čo Washington oficiálne označí zložku armády inej krajiny za teroristickú organizáciu, poznamenal Reuters. Podľa jeho zdrojov by oficiálne oznámenie malo v pondelok učiniť ministerstvo zahraničných vecí USA. Stalo by sa tak pred prvým výročím rozhodnutia prezidenta USA Donalda Trumpa odstúpiť od medzinárodnej jadrovej dohody s Teheránom a opäť uvaliť sankcie na Irán, ktoré ochromili jeho hospodárstvo.

Iránske Revolučné gardy boli založené v roku 1979 na popud Rúholláha Chomejního. Gardy sú oddelené od iránskych pozemných, námorných aj vzdušných síl. Zatiaľ čo regulárna armáda má za úlohu chrániť hranice štátu a vnútornú bezpečnosť, úlohou gárd je podľa iránskej ústavy chrániť režim islamskej republiky.