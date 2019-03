Dva boeingy českej spoločnosti, ktoré mierili do Prahy, museli pristáť: Skončili v Ankare a Tunise

Prvé lietadlo, ktorý šlo z Kapverdských ostrovov, odklonili do Tunisu. "Pre cestujúcich z tohto letu bolo vyslané náhradné lietadlo iného typu, ktoré pristálo v Prahe dnes ráno," uviedla Dufková. Druhý boeing z Dubaja skončil v Ankare. SmartWings zaistil cestujúcim ubytovanie v hoteli, do Česka majú podľa hovorkyne doraziť náhradným spojom počas dneška.

Celkom mala spoločnosť SmartWings v čase, keď začalo platiť rozhodnutie o zastavení prevádzky lietadiel typu Boeing 737 MAX 8, vo vzduchu štyri tieto stroje. Ďalšie spoje z Reykjavíku na Kanárske ostrovy a z Tenerife do Tel Avivu dorazili podľa plánu, dodala Dufková. Spoločnosť vlastní dohromady sedem boeingov rovnakého typu, ktorý v nedeľu havaroval v Etiópii. Vo svojej flotile má ďalších 40 lietadiel iného typu.

"SmartWings sa ospravedlňuje za nepríjemnosti všetkým zákazníkom, ktorí budú dotknutí prípadným zrušením alebo meškaním letov," uviedla v utorok večer letecká spoločnosť. Akých spojov sa obmedzenie môže dotknúť, zatiaľ Dufková nechcela ráno predvídať. "V tejto chvíli situáciu vyhodnocujeme," dodala.

LIVE: After holding for some time, two SmartWings Boeing 737 MAX 8s inbound to Prague are finally diverting due to the EU's 737 MAX flight ban.#QS4160 from Cape Verde (OK-SWA) is heading into Tunis.#QS1201 from Dubai (OK-SWB) is diverting to Ankara.#avgeek @flightradar24 pic.twitter.com/QpsmDZeF7u