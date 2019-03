Hrozivá rana pre ľudstvo! Identita obetí pádu lietadla odhalila, o aké výnimočné osobnosti prišiel svet

ADDIS ABEBA - Na palube boeingu etiópskych aerolínií, ktorý sa zrútil v nedeľu ráno krátko po štarte z letiska v Addis Abebe, sa nachádzala posádka a pasažieri až 35 národností. Nikto z ľudí, ktorí smerovali do Nairobi, neprežil. Mnohí mierili na konferenciu OSN o životnom prostredí, boli to odborníci vo svojom fachu. Ďalší boli huminatárni pracovníci či dobrovoľníci, ktorí sa snažili urobiť svet lepším. V prvom rade to však boli matky a otcovia, manželia a manželky, sestry či bratia, po ktorých zostalo veľa smútiacich príbuzných. Toto sú príbehy aspoň niektorých z nich.

Podľa zoznamu etiópskych úradov je medzi obeťami 32 Keňanov (aj členovia posádky), 18 Kanaďanov, 9 Etiópčanov, 8 Číňanov, 8 Talianov, 8 občanov USA, 7 Francúzov, 7 Britov, 6 Egypťanov, 5 Nemcov, 4 Indovia, 4 Slováci, 3 Rakúšania, 3 Rusi, 3 Švédi, 2 Španieli, 2 Izraelčania, 2 Maročania, 2 Poliaci, 1 Belgičan atď. Až 19 z nich pôsobilo v OSN. Na africkom kontinente sa nachádzalo aj množstvo Európanov, ktorí sa už viac nevrátia k svojim rodinám.

Joanna Tooleová

Mladá žena (36) z anglického Devonu pracovala pre OSN. Jej kolegovia z odboru pre rybolov a akvakultúru ju označili za úžasnú ľudskú bytosť. Podľa jej otca Adriana išlo o veľmi jemnú a milujúcu ženu. Pre DevonLive uviedol, že bola skutočne tým človekom, na ktorého ste v živote nepočuli zlé slovo. "Každý bol pyšný na ňu a na prácu, ktorú urobila, sme stále v šoku," dodal.

Zdroj: Manuel Barange/Twitter

Michael Ryan

Ženatý otec (39) dvoch detí pochádzal z írskeho Co Clare, no odišiel do Ríma, aby mohol pracovať v ústredí Svetového potravinového programu OSN. Ako inžinier sa podieľal na projektoch v rozvojovom svete, v Pakistane, Afganistane aj Sudáne. Jeho manželka Naoise a deti sa mali za ním presťahovať do Ríma v nasledujúcich mesiacoch. Podľa Michaelovej matky Christine to bol úžasný človek, ktorého smrti nemôžu uveriť, ani sa s ňou vyrovnať. "Bol to veľmi entuziastický človek, mal skvelú víziu a veril v inžinierstvo, kládol ľudí na prvé miesto," uviedla v rozhovore pre RTE Morning Ireland. Koncom mesiaca mal osláviť 40-tku a celá rodina sa už tešila, ako sa spolu s ním zídu na oslave.

Zdroj: WFP

Sarah Auffretová

Absolventka univerzity v anglickom Plymouthe bola odborníčkou na polárnu turistiku. Na konferenciu OSN do Nairobi sa chystala hovoriť o projekte Čisté more. Pracovala pre nórsku organizáciu Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO). "Slová nedokážu popísať smútok a zúfalstvo, ktoré cítime. Stratili sme skutočnú priateľku a milovanú kolegyňu," napísalo AECO vo vyhlásení. Sarah mala aj francúzske občianstvo.

Zdroj: FB/Sarah Auffret

Sam Pegram

Humanitárny pracovník, ktorý sa zaujímal o problematiku utečencov a pochádzal anglického Prestonu, mal iba 25 rokov. Bol na stáži s organizáciou NRC - Norwegian Refugee Council. "Sam sa tak tešil, že pôjde do Nairobi. Nemôžeme uveriť, čo sa stalo. Sme totálne zdrvení," uviedla jeho matka Deborah pre The Lancashire Evening Post.

Zdroj: FB/Sam Pegram

Karoline Aadlandová

Pracovníčka (28) nórskeho Červeného kríža pochádzala z Bergenu, ale podľa denníka Aftenpoten sa nedávno presťahovala do Osla. V jej profile na stránke Linkedin sa uvádza, že jej humanitárna a enviromentálna práca ju zaviedla do Franúczska, Kene, Južnej Afriky či Malawi. "Ľudia, ktorí ma poznajú, ma opisujú ako vynaliezavú, oddanú a milú osobu," napísala. Do Nairobi smerovala na stretnutie. v najbližších niekoľkých týždňoch sa chystala sledovať projekty vo viacerých afrických krajinách. Bola vydatá a pre Červený kríž začala pracovať v lete 2018.

Djorde Vdović

Skúsený Srb (53) bol členom Svetového potravinového programu OSN. Podľa portálu kurir.rs sa narodil 26. júla 1965 v Belehrade. Už v čase bojov v Juhoslávii v roku 1999 sa podieľal na pomoci občanom, ktorí zostali bez domova. Jeho príbuzný uviedol, že vždy bojoval proti hladu vo svete a staral sa o iných. "Bol to skutočný humanitárný pracovník a mal veľké skúsenosti," dodal. Ako regionálny logistický pracovník robil pre OSN už 23 rokov. Podľa jeho údajov v profile pomáhal v Malawi, Hondurase, Afganistane, Guatemale, Nikarague, Paname, Bangladéši či Kongu. Z prvého manželstva mal dvoch syn, potom sa oženil s Nemkou, s ktorou má dcéru.

Zdroj: FB/Djordje Vdovic

Jonathan Seex

"Je to obrovský šok a zármutok informovať vás o tragickej správe, že generálny riaditeľ spoločnosti Tamarind Jonathan Seex bol v nešťastnom lete Ethiopian Airlines. Naše myšlienky a modlitby sú s jeho rodinou, priateľmi, komunitou Tamarind a všetkými ostatnými, ktorí utrpeli nepredstaviteľné straty," uviedol na svojej facebookpve stránke Tamarind Tree Hotel v Nairobi. Švéd Jonathan Seex bol podľa nation.co.ke generálnym riaditeľom Tamarind Group, ktorá prevádzkuje reťazec špičkových hotelov v Keni.

Zdroj: FB/Jonathan Seex

Alexander a Jekaterina Poljakovci

"Kaťa dokončila školu s vyznamením. Bola to veľmi živá a milá osoba," citoval jej kamarátku Dariu portál express.co.uk. Podľa nej s Alexandrom tvorili pár od tretieho ročníka univerzity a druhý stupeň absolvovali súčasne. Ešte kým študovali, zobrali sa a boli plní plánov, milovali cestovanie. Ruska Jekaterina bola veľmi pekná a vo svojom rodnom Taganrogu pracovala ako modelka. Potom sa zamestnala v Sberbanke a Alexander sa k nej pridal. Predtým slúžil v námornej pechote. Posledný post mladej ženy na Instagrame hlása: "Presne pred rokom sme šli do Ázie, teraz letíme do Afriky. A v minulosti sme si mysleli, že výlet do Moskvy je niečo zvláštne. Opäť to dokazuje, že my sme tí, ktorí si budujeme naše vlastné limity a hranice." Príspevok mal názov "1,5 hodiny prestup a my letíme do Nairobi".

Sergej Vjalikov

Mladý Rus (33) pochádzal z Tveru. Od roku 2011 sa venoval parašutizmu. Zamestnanci letiska, z ktorého zvykol vzlietať, podľa portálu tvernews.ru uviedli, že mal za sebou okolo 1300 zoskokov. Pracoval aj ako inštruktor v tandemovom skákaní a letecký operátor. Smrť potvrdila jeho matka. "Sergej, bol si úžasný človek. Úprimne a z celého srdca verím, že už si na lepšom mieste! Chlapi neplačú, ale tentoraz...," napísal jeden z jeho kamarátov na sociálnej sieti.

Danielle Mooreová

O tom, že všetko sa dokáže v okamihu zmeniť, svedčia aj posledné slová Danielle Moorovej na Twitteri. Mladá žena (24) išla taktiež na konferenciu do Nairobi. Vo svojom poslednom poste uviedla: "Som taká nadšená, že som bola vybraná na Enviromantálne zhromaždenie OSN...." Zároveň sa nevedela dočkať, kedy sa bude môcť so svojimi poznatkami podeliť s ostatnými. Danielle pochádzala z Kanady a študovala morskú biológiu na Dalhousie University. Bola aj členkou spoločnosti Ocean Wise, ktorá bojuje za čisté oceány.

I'm so excited to share that I've been selected to attend and am currently en route to the @UNEnvironment Assembly in Nairobi, Kenya with @UNACanada and #CanadaServiceCorps / #LeadersToday! I can't wait to share what I'm learning along the way. — Danielle Moore (@danimoos) March 9, 2019