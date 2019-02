VIDEO Krvavý kúpeľ v Londýne: Muž po útoku zomrel pred stanicou, školák takmer vykrvácal

LONDÝN - Mestskú políciu privolali v rozpätí utorka k štyrom krvavým incidentom. V priebehu dvoch mesiacov roka 2019 sa v Londýne odohralo šesť útokov za deväť dní a 12 bodnutí bolo smrteľných. Nasledovali po minuloročnej sérii útokov – najkrvavejšej za takmer desaťročie, keď počet mŕtvych dosiahol do konca roka 135.

Ide o ďalšiu kapitolu násilia, ktorá postihla hlavné mesto. Muž († 20) bol zabitý nožom včera 26. 2. 2019 pred železničnou stanicou Ilford vo východnom Londýne krátko pred deviatou hodinou večer. Hovorca mestskej polície uviedol, že policajtov o 20.48 privolali na miesto spolu s londýnskou rýchlou záchrannou službou. Muža, ktorého vek sa odhaduje na 20 rokov, vyhlásili za mŕtveho o 21.19, jeho príbuzných ešte neinformovali. Privolaný lekár skonštatoval smrť, polícia nikoho nezatkla.

Priestor pred stanicou v Ilforde je uzavretý. Zdroj: Profimedia

Iného muža (30) v Enfielde bodol páchateľ do stehna. Enfieldskej polícii hlásili hádku a ozbrojený útok na ulici. Raneného previezli do nemocnice, je však mimo ohrozenia života a medzičasom ho už prepustili. Na mieste bol zatknutý muž, podozrivý z ťažkého ublíženia na zdraví, polícia ho vzala do väzby.

V triaške tvárou na chodníku

Neďaleko stanice metra South Ruislip ostal 18-ročný študent ležať dolu tvárou na zemi po rane nožom do brucha. Vystrašený svedok uviedol: „Videl som chlapca v zakrvavenej školskej uniforme, nevyzeral dobre. Ležal tvárou na chodníku a triasol sa. Myslím, že bol v šoku.“ Iný svedok povedal pre MyLondon: „Bodli toho študenta, moja dcéra videla, ako spadol na zem.“ Stalo sa to asi o 16.30.

Pre jednu obeť už pomoc prišla neskoro. Zdroj: Profimedia

Britská dopravná polícia potvrdila, že mladíka odviezli do nemocnice. „Vyslali sme na miesto okrem policajtov aj sanitku s dvoma lekármi a tiež sme upovedomili londýnsku leteckú ambulanciu.“ Po rýchlom prevoze sanitkou do nemocnice ho prijali na traumatológii ako prioritný prípad. Jeho zranenia sa našťastie nepovažujú za život ohrozujúce. Stanica metra South Ruislip v západnom Londýne a jej okolie je uzavreté ako miesto činu, polícia ho prehľadáva. Policajti žiadajú možných svedkov, aby sa prihlásili.

Ani jedna časť Londýna už nie je tichá a pokojná. Zdroj: Profimedia

Vraždy aj v Birminghame

V ten istý deň zaútočil páchateľ s nožom aj v anglickom Birminghame. Obeť, 16-ročného chlapca bodol do nohy v obchodnom centre British Heart Foundation v centre mesta. Chlapca odviezli do nemocnice, polícia uzavrela časť Bull Street, kde sa útok odohral. V obchodnom centre zostala na koberci veľká škvrna od krvi na koberci. V pondelok zomrel študent Hazrat Umar (17) po útoku nožom na Cherrywood Road. Polícia z West Midlands zatkla jeho 16-ročného známeho pre podozrenie z vraždy. Minulú stredu zomrel Abdullah Muhammad (16), keď ho bodli na Herbert Road. Sedem dní predtým študent Sidali Mohamed (16) zomrel po bodnutí pred Školou Josepha Chamberlaina v Highgate. Starosta Londýna Sadiq Khan sa vyjadril, že bude trvať najmenej desaťročie, kým sa podarí vytvoriť v mestách pokojnejšiu atmosféru.