Nevesty členov Daeš tvrdia, že žijú v Sýrii dokonalý život: VIDEO Ich deti jedia burinu, aby prežili

Filmový štáb spoločnosti Sky News, ktorý navštívil oblasť zničenú bojmi, zistil, že hoci Daeš stratil časť svojho územia, fanatická ideológia jeho nasledovníkov neoslabla.

„Máte tvár ako podrážku,“ vyslovila jedna zo žien najhoršiu urážku, na akú si spomenula, na adresu redaktora Sky News Johna Sparksa. A iná povedala: „Vďakabohu, Daeš má zákony, ktoré sú Božie a keď pomáha ľuďom, je to zadarmo. (S nimi) to bol dokonalý život, dôstojný a plný cnosti.“

Keď deti jedia burinu

Mnohé ženy sa však vyjadrili, že to ani zďaleka nebolo také dokonalé a dodávajú, že s takým malým prídelom potravín – vrátane detí – boli nútené jesť burinu a plesnivý chlieb, aby prežili. „Bolo ťažké niekam uniknúť, hladovali sme, bombardovali nás, bola nám zima, deti choreli."

Dostala pohodlný stan

Najmenej tisíc cudzincov vrátane najmenej 14 Britov, ktorí sú podozriví z toho, že sú členmi Daeš, zadržiavajú v Sýrii vo väzení a v táboroch v severnej Sýrii po tom, ako ich zajali kurdské sýrske demokratické sily (SDF). V tábore al-Hawl v provincii Deir ez-Zor vyše 39-tisíc ľudí čelí nedostatku elektriny, potravín a vody. Podľa Medzinárodného záchranného výboru minulý týždeň povedal, že 51 ľudí, väčšinou detí zomrelo v posledných týždňoch pre mrazivé počasie, podvýživu a nedostatok lekárskej starostlivosti.

Avšak nevesta člena Daeš Shamima Begumová (19) sa pochválila, že dostala lepší stan, ale medzi inými nevestami sa rozpráva, ako sa vlastne britská tínedžerka dostala k pohodlnejšiemu bývaniu v tábore al-Hawl. Nič pekné. A ostatné ženy jej ten stan, kde žije s týždňovým synom Jerahom, chcú podpáliť.

Zbavená občianstva

Begumová, ktorá bola minulý týždeň zbavená britského občianstva, vyhlásila, že jej naozaj ľúto, že ako 15-ročná odišla z východného Londýna a pripojila sa k Daeš. Jej rodina zúri, odkedy sa dozvedela, že Shamima je v tábore. Otec ju odsúdil za jej čin, povedal, že je „na strane vlády" a že by jej tiež zakázal opätovný vstup do krajiny. „Viem, že tam uviazla, ale to si zapríčinila sama svojím správaním sa. Nemôžem posúdiť, či je to správne alebo nie, ale ak zákon hovorí, že je správne zrušiť jej občianstvo, potom súhlasím.“

Shamima, ktorá v Sýrii uzavrela manželstvo s väzneným holandským teroristom Jagom Riedijkom, trvá na tom, že britské úrady ju „diskriminujú“. Pripúšťa, že sa nikdy neplánovala vrátiť do Veľkej Británie, ale keďže sa stala čímsi ako „dievčaťom z plagátu“ organizácie Daeš, má pocit, že je preto diskriminovaná. „Som príkladom toho, že som teraz potrestaná, pretože som slávna.“