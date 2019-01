Pawel (75) letel z Británie do Gdanska: Keď si chcel objednať taxík domov, zostal v strašnom šoku

LONDÝN - Pawel Lawreniuk (75) pricestoval do Veľkej Británie počas sviatkov, aby u svojej dcéry strávil Vianoce. Keď sa po dvojtýždňovom oddychu v kruhu rodiny vracal späť do Gdanska z letiska v Leedse, došlo k nečakanému omylu. Namiesto v Poľsku skončil na vyše 1500 km vzdialenej Malte, čo sa dozvedel až vo chvíli, keď si chcel objednať taxík domov a zistil, že personál nehovorí jeho rečou.

Vdovec, otec piatich detí, mal rezervovaný let so spoločnosťou Ryanair na 6. januára o 6:50 ráno z letiska v anglickom Leedse. Na jeho veľké prekvapenie sa však dostal na Maltu, kde sa snažil objednať si taxík domov, no v turistickom informačnom centre mu podľa portálu MailOnline odvetili iba toľko, že nehovoria jeho rečou. Uviazol tak v krajine, ktorú nepoznal, s telefónom, ktorý nefungoval a bez peňazí.

Šťastím však bolo, že jeho zúfalý rozhovor započula Kamilla Nikolasová (35), ktorá sa chystala z maltského letiska na Sicíliu. Keďže vedela po poľsky, pochopila, že došlo k strašnej chybe a starší muž je úplne bezradný. V prvom rade preto kontaktovala jeho dcéru v Anglicku a potom mu rezervovala nový let do Gdanska ešte na ten istý deň. Aj v tomto prípade zaúradovala šťastena, pretože aerolinky do tohto mesta odlietajú iba dvakrát týždenne.

Zdroj: SITA/Thomas Frey/dpa via AP

O tom, čo sa stalo, sa chce Poliakova dcéra (34) porozprávať s právnikom. "Dvakrát som skontrolovala lístok, vytlačila ho a určite tam bolo napísané Gdansk. Keď som bola v práci, mala som telefonát a videla som, že je z Malty. Pomyslela som si, že sa stalo niečo zlé. Potom som videla, ako mi niekto napísal na WhatsApp a zbadala som správu. Plakala som, veľmi som sa bála, bol v inej krajine, na inom mieste. Neviem, ako je možné, že sa dostal na Maltu," uviedla Lucyna Lawreniuková. Jej otec sa po otrasnom zážitku zaprisahal, že na budúci rok k nej nepríde a už v živote nesadne do lietadla.

Agentúra, ktorá zabezpečuje služby pre aerolinky Ryanair na letisku v Leedse, sa vyjadrila, že si je vedomá incidentu, kedy sa cestujúci dostal do lietadla s nesprávnou destináciou. Podľa nej pred nástupom absolvoval všetky bezpečnostné prehliadky a mal platný cestovný pas, ktorý mu bol skontrolovaný. "Prešetrujeme, ako k tomu došlo, a znovu informujeme všetkých zamestnancov o postupe. Chceli by sme sa ospravedlniť pánovi Lawreniukovi za spôsobené nepríjemnosti," odznelo v stanovisku.