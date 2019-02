Poplach na letisku v Ríme, v priestoroch terminálu vypukol požiar

"Letisko bolo z preventívnych dôvodov zatvorené," uviedla podľa agentúry Reuters hovorkyňa ADR. Letisko Ciampino, ktoré využívajú napríklad nízkonákladové letecké spoločnosti Ryanair a Wizz Air, dočasne zatvorili pomerne nedávno - začiatkom februára, pre nález munície z obdobia druhej svetovej vojny. Nachádza sa zhruba 12 kilometrov od Ríma.

Il terminal di Ciampino è stato momentaneamente evacuato a scopo precauzionale. Presenza di fumo è stata registrata in un'area interrata, senza conseguenze per passeggeri e infrastrutture. Il personale di ADR sta assistendo i passeggeri in attesa che ritorni alla piena attività. pic.twitter.com/3JPEwc2D3X