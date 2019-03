VIDEO Londýnske letisko Stansted mimo prevádzky: Problémy spôsobil štart lietadla

Cestujúci hovorili o hlasnom rachote, keď začal stroj rakúskej leteckej spoločnosti Laudamotion zrýchľovať. Pasažierov ešte na štartovacej dráhe vyzvali, aby opustili lietadlo typu Airbus A320, ktoré malo s takmer 170 ľuďmi na palube letieť do Viedne. Hovorca letiska oznámil, že lietadlo malo poruchu motora krátko po 20.00 h miestneho času. Všetky lety na Stanstede zastavili na približne tri hodiny, po ktorých prevádzku štvrtého najrušnejšieho letiska v Británii znova obnovili v plnom rozsahu.

Evacuated form Laudamotion flight that was heading to Vienna. Big bang and flames on engine. Everyone is ok! #laudamotion #StanstedAirport pic.twitter.com/c1vNfiPMdg