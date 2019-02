Rodičia si zavarili v dovolenkovom raji: Kvôli VIDEU ich pouličného predstavenia s bábätkom

KUALA LUMPUR - Množstvo divákov sa prišlo pozrieť na bizarné predstavenie v hlavnom meste Malajzie, o ktoré sa postaral ruský pár. Na chodníku v Kuala Lumpur si manželia rozložili svoje veci a vyberali peniaze na cestovanie po svete tak, že ľuďom naokolo ukazovali cvičenie so svojím dieťaťom. Muž bábätko držal za nožičky a dvíhal ho nad hlavu, akoby to bola nejaká bábika. Nakoniec polícia rodičov zadržala.

Na sociálnych sieťach sa objavilo video, ktoré zaznamenáva priebeh už len na pohľad nepríjemného vystúpenia. Určite je však takých záznamov viac, keďže ruskí manželia nemali o divákov núdzu a mobilné telefóny s kamerami boli všadeprítomné.

Zdroj: FB/Zayl Chia Abdulla

"Zadržali sme ich v pondelok kvôli údajnému zneužívaniu ich štvormesačného dievčatka," povedal podľa portálu MailOnline policajný šéf v Kuala Lumpur Mazlan Lazim. Išlo o 28-ročného muža a jeho o rok mladšiu manželku.

Na záberoch vidno, ako Rus v bledom tričku a modrých kraťasoch drží dieťatko dolu hlavou medzi svojimi nohami predtým, ako ho zdvihne vysoko nad hlavu. Potom dievčatkom začne pohadzovať, akoby to bola bábika.

Žena zatiaľ sedí na chodníku pri ceduľke so slovami: "Cestujeme po celom svete..." Pravdepodobne sa tak dvojica snažila získať peniaze na ich ďalšie cestovateľské plány. Nie všetkým divákom sa predstavenie pozdávalo. Na videu počuť, ako jeden z mužov namietal proti takýmto kaskadérskym kúskom: "Je to hlúpe. Nemôžete to robiť," hovorí.

Podľa polície manželia prišli do Malajzie v piatok zo susedného Thajska.