Bizarný prípad z Poľska: FOTO Otec rodiny náhle zomrel na ulici, príbuzní zažili nočnú moru

VARŠAVA - Štyri hodiny ležal mŕtvy muž pred panelákom v poľskom meste Gliwice, pretože pozostalí aj policajti nemohli zohnať lekára, ktorý by vystavil úmrtný list, bez ktorého pohrebná služba telo neprevezme. Na prípad upozornila televízia TVN 24 s tým, že podobná situácia by mohla nastať kdekoľvek v Poľsku. Muž totiž zomrel po 18. hodine, keď ordinácie majú zatvorené, a pohotovosť či nemocnice vykonať tento úkon odmietli.

"Päťdesiattriročný muž sa vracal z pohrebu kolegu. Padol na zem pár krokov od domova," opísala televízia. "Záchranári z pohotovosti pripojili otca k prístrojom, ale životné funkcie nezaznamenali. Telo otca prikryli a odišli. Polícia natiahla okolo pásky a my sme hľadali lekára, ktorý by potvrdil úmrtie," uviedli potomkovia zosnulého.

Nikto nečakal, že otec náhle zomrie a že hodina úmrtia bude taká dôležitá. "Nevedeli sme, čo robiť. Nemohli sme nechať telo odviezť, kým lekár nestanoví, či zomrel z prirodzených príčin, alebo s účasťou tretích osôb, pretože potom telo prevezme polícia. Bola to katastrofa," povedala dcéra Julia.

Záchranári podľa riaditeľa pohotovosti nie sú oprávnení vystavovať úmrtné listy, to smie len lekár. Podľa predpisov by úmrtný list mal vystaviť lekár, ktorý muža liečil. Ale bolo po šiestej večer, kedy dotyčný lekár už nepracuje. Mala by ho zastúpiť nemocnica. Tá to ale odmietla s odôvodnením, že na to nemá dohodu s mestom, že jej úkon nikto nezaplatí a že to nie je jej problém.

"Problém spočíval v tom, že ani pozostalí, ani my sme nezohnali rodinného lekára. Iní lekári a nemocnice nás odmietali," konštatoval policajný hovorca Marek Slomski.

Situácia bola dramatická a ťažko znesiteľná pre syna a dcéru aj pre policajtov pri mŕtvom tele. Tí sa nakoniec odhodlali zavolať prokurátorovi. Ten rozhodol, že telo prevezme pohrebný ústav, s ktorým má prokuratúra dohodu pre prípady úmrtia pri nehode alebo zločine. Telo tento ústav prevzal aj bez úmrtného listu. V inom prípade by však pozostalým nezostalo, než čakať na ulici pri zosnulom otcovi až do rána, kedy sa otvoria ordinácie.

Nejde vraj o výnimočnú situáciu, uviedla poľská televízia. Od policajtov syn a dcéra počuli aj o prípadoch, kedy sa na lekára a úmrtný list čakalo aj tri dni. A celé Poľsko podľa expertov čaká na novelu zákona z roku 1959, aby podobné situácie vyriešila.

Mesto Lodž medzitým problém vyriešilo tak, že zriadilo úrad koronera pre situácie, keď chýba lekár oprávnený k vystaveniu úmrtného listu. Konkrétne v Lodži radnica uzavrela dohodu so zdravotníckym zariadením poskytujúcim 24 hodín denne služby lekára, ktorý v hraniciach mesta môže potvrdiť úmrtie a vystaviť úmrtný list. Ročne tak v Lodži urobí v štyroch stovkách prípadov.