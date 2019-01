Dve dievčatká (5) chceli prekvapiť rodičov: VIDEO Ušli zo škôlky, vonku bolo -45 stupňov

MOSKVA - V malej dedine Namtsy na Sibíri došlo k udalosti, ktorú by nechceli zažiť žiadni rodičia. Dve päťročné dievčatká sa totiž tých svojich rozhodli prekvapiť a odišli svojvoľne zo škôlky. Vonku však v tom čase panovalo ukrutné počasie. Teplota klesla až na mínus 45 stupňov Celzia. Hoci to mali domov "iba" 30 minút cesty, skončili v nemocnici s omrzlinami a podchladením.

Najlepšie kamarátky sa podľa The Siberian Times údajne rozhodli, že chcú prekvapiť svoje maminky tým, že sa vrátia domov skôr, ako si po ne prídu do škôlky. Bezpečnostná kamera v zariadení zachytila, ako sa im podarilo vykĺznuť bez toho, aby si to učitelia všimli. Obliekli si zimné bundy a nasadili čapice, ale ani jedna z nich nemala rukavice.

Zdroj: youtube/Anna Liesowska

Keď si matka prišla o piatej hodine podvečer po svoju dcérku Lenu, zistila, že chýba nielen jej bunda, ale aj samotné dievčatko. Rovnako nevedeli nájsť ani Leninu najlepšiu priateľku. Matka preto okamžite volala jej rodičom, či náhodou nevzali zo škôlky obe dievčatá, pretože ich nevedia nájsť, no dostala negatívnu odpoveď. To už boli v strachu obe rodiny aj učitelia.

Podľa matky začali všetci panikáriť, keď zavolal starý otec, že Lena práve dorazila domov. Celá uplakaná a premrznutá. Jej kamarátku našli až o hodinu neskôr. "Tri prsty mala úplne omrznuté. Plače. Deti sú stále v šoku," povedala krátko po incidente. Keď sa vrátila späť domov, vzala Lenu okamžite do nemocnice, kde lekári bojujú o to, aby jej prsty zachránili.

Rodičia sú však radi, že sa nestalo nič horšie. Predsa len v takej ukrutnej zime a tme mohlo dôjsť aj k najhoršiemu. Dievčatká ich teda rozhodne prekvapili, aj keď nie spôsobom, akým pôvodne zamýšľali. V súčasnosti prebieha vyšetrovanie, ako je možné, že opustili škôlku bez toho, aby si to niekto všimol. Ak zamestnanci pochybili svojou nedbanlivosťou, bude vyvodená zodpovednosť.