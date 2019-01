Českí senátori chystajú žalobu na prezidenta Zemana: Podľa nich hrubo porušil Ústavu ČR

"Máme vytipovaných zhruba dvadsať skutkov," povedal senátor Láska. Poslednou kvapkou podľa neho bola snaha prezidenta Zemana zasahovať do rozhodovania sudcov. "Planá diskusia, či prezident niečo spáchal, alebo nespáchal, už nikam nevedie," povedal. "My si myslíme, že svojimi činmi hrubo ústavu porušuje, preto sme sa rozhodli, že pripravíme text žaloby, v ktorej by sme popísali všetky skutky, pri ktorých sa domnievame, že bola ústava porušená," vyhlásil senátor.

Text ústavnej žaloby chce najmenší senátny klub pripraviť v dvoch krokoch. Prvým bude faktické popísanie skutkov, ktoré sú v rozpore s ústavou, a ten podľa Lásku senátori predstavia do dvoch týždňov. "Potom sa pustíme do právnej argumentácie, ktorá bude pomerne náročná. Na to sme si vyčlenili čas štyroch týždňov," uviedol senátor. Zdôraznil, že nepôjde o žalobu pre "vlastizradu", ale pre hrubé porušenie Ústavy Českej republiky. "My ten krok Václava Lásku vítame, budeme ho podporovať a budeme sa mu snažiť pomôcť," reagoval pre iDNES.cz predseda senátneho klubu KDU-ČSL Petr Šilar.

Začať impeachment hlavy štátu ale nie je jednoduché. Na prijatie návrhu ústavnej žaloby Senátom je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných senátorov. Na prijatie súhlasu Poslaneckej snemovne s podaním ústavnej žaloby je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. V Snemovni pritom za Zemanom stojí premiér Andrej Babiš a jeho ANO, sociálna demokracia, komunisti aj SPD Tomia Okamuru, informuje portál iDNES.cz.