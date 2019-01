Zeman má jasnú predstavu: S Babišom ako premiérom chce obedovať aj po ďalších voľbách

PRAHA - Český prezident Miloš Zeman by sa rád s Andrejom Babišom ako premiérom stretával aj po budúcich parlamentných voľbách, ktoré budú najneskôr na jeseň 2021. Dvaja momentálne veľkí spojenci v domácej politike sa vo štvrtok zišli na zámku v Lánoch. Babiš prišiel s manželkou na tradičný novoročný obed hlavy štátu s predsedom vlády, napísal spravodajský server iDNES.cz.

Babiš pred rokom podporil znovuzvolenie Zemana na Hrad. Ten mu to vrátil, keď trval na tom, že Babiš - nehľadiac na výhrady ďalších strán - od neho dostane šancu viesť aj svoju druhú vládu. "Predpokladám, že sa takto stretneme ešte štyrikrát a dúfam, že ste pochopili skrytý význam tejto vety," povedal Zeman pri prijatí Babiša. Pretože voľby do Poslaneckej snemovne budú najneskôr na jeseň 2021, Zeman tým chcel vyjadriť, že by sa rád s Babišom ako premiérom stretával aj po nasledujúcich voľbách.

Aj keď je novoročný obed prezidenta s premiérom vďaka prítomnosti oboch manželiek hlavne spoločenskou udalosťou, Zeman a Babiš hovorili aj o plánoch vlády na tento rok. Premiér Babiš znovu nevylúčil, že by v tomto roku mohlo dôjsť k zmenám v jeho kabinete. S jednotlivými ministrami sa chce rozprávať. "Vidím to skôr až na druhý kvartál roku, ak vôbec k tomu dôjde," povedal po schôdzke so Zemanom. Pri obede s manželkami podľa premiéra zmeny vo vláde neriešili.

Komunisti, ktorí jeho menšinovú vládu podporujú a udržujú, dlhodobo kritizujú predovšetkým ministra dopravy Dana Ťoka, ktorý je vo vláde za hnutie ANO. Komunisti nie sú spokojní ani s ministrom zahraničných vecí Tomášom Petříčkom z Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD). Kritický voči Petříčkovi je aj prezident Zeman. "Robí hrubé chyby," vytkol Petříčkovi v novembri Zeman vo svojom pravidelnom programe v televízii Barrandov.