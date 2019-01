Potravinový škandál v Poľsku: VIDEO Na bitúnku zabíjali choré kravy, mäso môže byť aj na Slovensku

Hlavný poľský veterinár Panel Niemczuk v pondelok uviedol, že reportáž, ktorú uplynulú sobotu odvysielala poľská televízia TVN24, odhaľuje "nelegálne aktivity, aké bitúnok vykonával zámerne v noci, aby sa vyhol úradnému dohľadu". Reportér televízie TVN24 zachytil viditeľne choré kravy, ktoré privážali v nákladiakoch na bitúnok, pričom často nevedeli ani stáť na vlastných nohách. Kam po porážke odviezli ich mäso, nie je jasné. Ťažkosti s jeho vystopovaním však podnietili poľské úrady k stiahnutiu viacerých mäsových výrobkov z predaja, priblížila BBC.

Zdroj: TVN24

Reportér, ktorý sa nechal zamestnať na bitúnku v Mazovskom vojvodstve na východe Poľska, sa podieľal na porážkach zjavne chorých kusov dobytka, ktoré privážali nákladné autá takmer výhradne večer za tmy. Viditeľne pokazené časti ich mäsa sa potom odrezávali a vyhadzovali. Počas noci podľa reportéra na bitúnku spracovali okolo 15 kusov chorého dobytka.

O ich mäso je medzi majiteľmi bitúnkov záujem, lebo zdravú kravu predávajú chovatelia za 2500 zlotých (cca 580 eur), zatiaľ čo chorý dobytok stojí približne pätinu tejto sumy. Priemerne veľký podnik spracúvajúci mäso podľa televízie zarobí na zdravých kravách 350-tisíc zlotých (cca 81 500 eur) ročne, zatiaľ čo na chorých môže mať čistý zisk až 2,5 milióna zlotých (cca 582 300 eur).

Zdroj: TVN24

Podľa Niemczuka dostali veterinárni inšpektori i polícia už skôr tip na bitúnok pri meste Ostrów Mazowiecka na severovýchode Poľska, kde malo dochádzať k "nezákonnému zabíjaniu dobytka". V noci zo 14. na 15. januára na tomto mieste objavili osem chorých kráv a rozhodli sa ich "bezodkladne usmrtiť, aby ukončili ich trápenie".

Video nie je vhodné pre maloletých divákov a ľudí s citlivou povahou!

"Počas tejto kontroly boli identifikovaní majitelia zvierat i predajca, ktorý prevážal dobytok nevhodný na transport a tiež pracovníci bitúnkov zodpovední za podmienky, v akých zvieratá boli," uviedol Niemczuk vo vyhlásení. Veterinárni inšpektori teraz preverujú aj ďalšie bitúnky v oblasti, zatiaľ čo polícia sa snaží identifikovať možných predajcov mäsa z chorého dobytka.

Podľa Eurostatu, štatistického úradu EÚ, je Poľsko na základe údajov z bitúnkov siedmym najväčším producentom hovädzieho mäsa v EÚ. V roku 2017 predstavovala jeho produkcia hovädzieho až 558.000 ton.

Matečná nevylúčila, že sa mäso dostalo aj na Slovensko

Aféra s poľským mäsom je nehoráznosť a určite bude mať dohru, uviedla v utorok ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná na tlačovej besede. Nevylúčila, že sa mäso z chorých zvierat nachádza aj na Slovensku.

„Spolu s českým ministrom sme vyzvali poľského ministra, aby reagoval. Je to skutočne nehoráznosť,“ uviedla Matečná. Naznačila však, že sa môže vyskytovať v pojazdných poľských predajniach s mäsom. Ministerka apeluje aj na starostov, ktorí takýmto pokútnym predajcom dávajú priestor v obciach.

„My to nevieme vylúčiť, že takéto mäso na Slovensku nie je. Ale opäť apelujem na spotrebiteľa, kupujte slovenské. Kupujte tam, kde vieme, že to prešlo celou našou kontrolou. Od chovov, cez porážky, cez spracovanie až na pulty,“ vyzvala ministerka Matečná spotrebiteľov. "Je to naozaj škandál, ktorý určite bude mať dohru nielen v Poľsku samotnom, ale určite sa tým budeme zaoberať následne aj na rade (EÚ),“ dodala Gabriela Matečná.

Zdroj: Jan Zemiar

Minister skúma, či sa mäso dovážalo aj do Česka

Reportáž o podvodoch so zdravotne škodlivým mäsom otriasla Poľskom, z ktorého sa mäsové produkty vyvážajú aj do Česka. Tamojší minister poľnohospodárstva Miroslav Toman chce preto od Poľska informácie. V pondelok sa z tohto dôvodu obrátil na svojho poľského kolegu Jana Krzysztofa Ardanowského. V utorok o tom informoval český spravodajský server Novinky.cz.

Toman oznámil: "Po tom, čo som dostal informácie o podvodoch na poľských bitúnkoch, inicioval som stretnutie so svojím poľským kolegom. Požiadal som ho o oficiálne informácie, ktoré následne vyhodnotíme a prijmeme zodpovedajúce opatrenia." Ardanowski mu prisľúbil, že sa bude situáciou zaoberať a vyvodí dôsledky.

Podľa údajov Štátnej veterinárnej správy (SVS) sa do ČR vlani priviezlo takmer 28.000 zásielok hovädzieho mäsa z Poľska s celkovou hmotnosťou 14.300 ton. Správa preto v pondelok požiadala poľské dozorujúce orgány o odpoveď na otázku, či sa hovädzina z uvedených bitúnkov mohla dostať mimo územia Poľska. Na reakciu čaká.

Minister Toman uviedol, že po dohode s vedením veterinárnej správy sa už začali intenzívne kontroly zamerané na poľské hovädzie mäso, predovšetkým z Mazovského vojvodstva. "Ochrana našich spotrebiteľov je prioritou," vyhlásil.

Podľa hovorcu SVS Petra Voráčka veterinári venujú kontrolám potravín dovážaných zo zahraničia stabilne vysokú pozornosť a počty kontrol každý rok mierne stúpajú. SVS vlani pri kontrolách živočíšnych produktov zakázala uvoľniť na trh necelých osem ton poľských potravín (7,6 tony kuracieho mäsa, 54 kilogramov bravčového mäsa, 30 kg hydinového kebabu a štyri kg mäsových výrobkov).