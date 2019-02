Škandál s poľským mäsom vrcholí: Slovensko zavádza mimoriadne opatrenia, čistky na školách

BRATISLAVA - V súvislosti so škandálom s poľskou hovädzinou robí Slovensko konkrétne opatrenia, aby sa k slovenským spotrebiteľom dostali bezpečné a kvalitné potraviny, školy a školské zariadenia nevynímajúc. Konštatovali to dnes na brífingu podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná a ministerka školstva Martina Lubyová.

Obe ministerky vyzvali vedúcich školských jedální, aby sa riadili usmerneniami vlády SR a potraviny do stravovacích zariadení vyberali podľa kvality, bezpečnosti a ich vysledovateľnosti. "Tému bezpečnosti potravín na školách sme rozoberali s ministerkou Lubyovou už niekoľkokrát. Štátna veterinárna a potravinová správa robila kontroly na bezpečnosť týchto potravín, vyhodnotené ako najlepšie v EÚ. Deti a dôchodcovia sú totiž mimoriadne zraniteľnou skupinou. Chcem vyzvať mestá a obce, aby nepodceňovali bezpečnosť a kvalitu potravín. Školy mnohokrát pozerajú len na ceny, no žiadne peniaze nestoja za to, aby sme hazardovali so zdravím našich detí a občanov. Za toto sú zodpovední zriaďovatelia škôl. Niektoré školy už pristúpili na dodávku slovenských potravín, z čoho máme radosť," uviedla v piatok Gabriela Matečná.

Ak by sa vedúci školských jedálni riadili podľa usmernenia vlády SR, ktoré agrorezort predstavil v minulosti, neboli by podľa Gabriely Matečnej podobné prípady, ako škandál s poľským mäsom, ktoré sa podľa zverejnených informácií mohlo dostať aj do slovenských škôl. "Vedúci by mali vyberať potraviny podľa bezpečnosti, vysledovateľnosti a ich vlastností. Usmernenie je k dispozícii od roku 2016 a ešte raz vyzývam vedúcich jedálni, aby sa ním riadili a dodržiavali ho," pokračovala Matečná.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Potraviny sa podľa usmernenia majú do školských zariadení nakupovať čerstvé, s dostatočným predstihom dátumu spotreby. Nakupovať sa majú aj s rôznymi certifikátmi. "Ak by zriaďovatelia škôl a vedúci jedálni zodpovedne dodržiavali naše odporúčania a usmernenia, nestalo by sa, že sa v nich môžu vyskytnúť závadové potraviny. Oni majú kompetencie na to, aby si tieto opatrenia zavádzali do systému," ozrejmila ministerka školstva Martina Lubyová.

Opatrenia na zamedzenie závadových potravín v školských zariadeniach na Slovensku podľa ministerky školstva boli už dávno, no neboli poctivo dodržiavané. "Po škandále s poľským mäsom robíme také opatrenia, aby sme tie pôvodné dali znovu do pozornosti. Rozosielame všetkým riaditeľom škôl normy ministerstva školstva ohľadom potravín na školách. Dúfame, že v rámci dodržiavania pravidiel sa podobná situácia nebude na Slovensku opakovať," dodala Lubyová.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná na záver tlačového brífingu poznamenala, že poľské ubezpečenia, že sa podobné situácie už nebudú opakovať, berie Slovensko po predošlých skúsenostiach už s rezervou. "Uistenie, že sa situácia s poľským mäsom nebude opakovať, berieme už s rezervou. Najskôr nás Poliaci uisťovali, že na Slovensko išiel iba zlomok mäsa, potom sa ten výsledok výrazne zvýšil. Poliaci mi na spoločnom stretnutí garantovali zavedenia kamerových systémov na bitúnkoch, no to nestačí. Kamera nenahradí veterinára. Dôrazne som žiadala poľského veľvyslanca, aby sa zaoberal aj zisteniami o ďalších bitúnkoch, ktoré sú certifikované podľa systémov, no nedodržiavali podľa novinárov etické pravidlá," uzavrela Matečná.