Zomrela žena (†128), ktorá mala prepísať históriu dlhovekosti: VIDEO Jednoduchý recept na život

Nanu mala vraj v čase boľševickej revolúcie 27 rokov a 101, keď sa rozpadol Sovietsky zväz. Žena žijúca na Kaukaze sa dvakrát vydala, mala osem detí, 19 vnukov, 33 pra-vnukov a sedem pra-pra-vnukov. Počas druhej svetovej vojny údajne kopala zákopy a neskôr pracovala na miestnom družstve v dedine Zajukovo v Kabardinsko-Balkarskej republike. Minulý rok ju oslavovali ako najstaršiu voličku, keď podporila za prezidenta Vladimira Putina. V čase, keď sa tento prvý muž Ruska narodil, mala vraj 62 rokov.

Jej syn Husajn sa podľa portálu mirror.co.uk vyjadril, že nikdy nevyžadovala nejakú špeciálnu stravu. Uprednostňovala však miestny nápoj ajran - zmes jogurtu a chladenej, prípadne ľadovej vody - pred čajom. Jedna vec však pre ňu bola veľmi dôležitá. "Povedala, čím viac a čím lepšie pracujete, tým zdravší budete. Bolo v tom ale aj niečo genetické - jej matka, moja babička sa dožila 117 rokov," tvrdí Husajn.

Cár Mikuláš II. s rodinou Zdroj: Wikipedia

O skutočnom veku rekordérky však panujú pochybnosti. Mnoho starších ľudí na Kauze nemá presné záznamy o narodení. Cestovný pas, ktorý bol Nane Shaovej vystavený, ukazuje, že sa narodila 00.00.1890, pretože si pamätala iba rok, ale nie deň alebo mesiac. Znamenalo by to však, že päť detí, ktoré mala so svojím druhým manželom, sa jej narodilo po druhej svetovej vojne, kedy údajne mala 55 rokov a viac.

"Určite si pridala 20 alebo 30 rokov, aby získala nárok na predčasný dôchodok. Mnoho ľudí tvrdilo, že sa ich dokumenty stratili alebo zhoreli a urobili to isté. Bola určite stará, ale nemala viac ako 95 rokov," uvádza jeden zo skeptikov. Jej syn pripustil, že zatiaľ čo mala jasné spomienky na druhú svetovú vojnu, "ťažko si pamätala" na prvú svetovú vojnu, aj keď by mala v čase jej skončenia 28 rokov.

Zaujímavosťou je aj to, že Nanu uznali za najstaršiu občianku krajiny, aj keď sa ukázalo, že iná žena, žijúca v Čečensku, sa podľa cestovných dokladov narodila už 1. júna 1889. Koku Istambulovú pred 75 rokmi deportovali s celou čečenskou populáciou na Stalinov príkaz do stepí Kazachstanu. "Napchali nás do vlaku a vzali... nikto nevedel, kam. Železničné vagóny boli preplnené ľuďmi - špina, odpadky, exkrementy boli všade... Psy žrali mŕtve telá. Môjho svokra takto vyhodili z vlaku," uviedla žena, ktorá mala mať v tom čase 54 rokov.

Koku Istambulová Zdroj: profimedia.sk

Spomínala aj na to, ako mladé kaukazské dievčatá zomreli v dôsledku roztrhnutých močových mechúrov, pretože sa hanbili ísť na toaletu v preplnenom zapáchajúcom vozni. Koku mala o sebe povedať, že hoci je najstaršou osobou, v živote nemala jediný šťastný deň.

Kaukaz je miestom, z ktorého pochádza množstvo dlho žijúcich ľudí, no ich tvrdenia zvyčajne nemožno overiť. Najstaršou žijúcou osobou, o ktorej svedčia dokumenty, je Jeanne Calmentová z Francúzska, ktorá zomrela vo veku 122 rokov a 164 dní. Ako dievča sa stretla s Vincentom van Goghom.